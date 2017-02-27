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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11403114041140511406

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 122
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
43
40,00-40,50
7%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:01

  moveton написав:
  somilitark написав:НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще.

Кредитную - это которую разрешено не отдавать, если будешь себя хорошо вести?

Сподіваюсь за все заплатить бензоколонка, заморожено 200+ ярдів, вистачить наші борги обнулити)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:09

Realist
Звичайно краще курс прогнозованимй МВФ, ніж знущання 2014-2015-го.
Нехай буде курс сьогоднішній, військові будуть знати, що в мирному житті вони фактично можуть виходити на пенсію, бо заробили, пенсіонери зараз не на хлібі і воді, бізнес хоч трохи зводить кінці з кінцями, тому звичайно позитивно для добробуту тримати курс 40, головне щоб потім хтось розрахувався за цей банкет, а не мати на виході 200% боргу до ВВП і оголосити дефолт після закінчення активних бойових дій.
По курсу, 39.83 на 39.90, ніхто нікуди не поспішає, боковик...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:28

  somilitark написав:Нехай буде курс сьогоднішній, військові будуть знати, що в мирному житті вони фактично можуть виходити на пенсію, бо заробили,
боже мой, и это на "финансовом"-то форуме ....
Что они "заработали"? Что это за актив, который будет способен генерировать военным пенсионерам пассивный доход через 5-10-20 и более лет?
Способность государства содержать будущих пенсионеров определяется наличием молодых трудоспособных людей и общей эффективностью экономики в этом самом будущем.

А никак не сегодняшним количеством ноликов на некоем виртуальном счету государственного пенсионного фонда
juristkostya
 
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