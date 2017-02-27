Сподіваюсь за все заплатить бензоколонка, заморожено 200+ ярдів, вистачить наші борги обнулити)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:01
Сподіваюсь за все заплатить бензоколонка, заморожено 200+ ярдів, вистачить наші борги обнулити)))
Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:09
Realist
Звичайно краще курс прогнозованимй МВФ, ніж знущання 2014-2015-го.
Нехай буде курс сьогоднішній, військові будуть знати, що в мирному житті вони фактично можуть виходити на пенсію, бо заробили, пенсіонери зараз не на хлібі і воді, бізнес хоч трохи зводить кінці з кінцями, тому звичайно позитивно для добробуту тримати курс 40, головне щоб потім хтось розрахувався за цей банкет, а не мати на виході 200% боргу до ВВП і оголосити дефолт після закінчення активних бойових дій.
По курсу, 39.83 на 39.90, ніхто нікуди не поспішає, боковик...
Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:28
боже мой, и это на "финансовом"-то форуме ....
Что они "заработали"? Что это за актив, который будет способен генерировать военным пенсионерам пассивный доход через 5-10-20 и более лет?
Способность государства содержать будущих пенсионеров определяется наличием молодых трудоспособных людей и общей эффективностью экономики в этом самом будущем.
А никак не сегодняшним количеством ноликов на некоем виртуальном счету государственного пенсионного фонда
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