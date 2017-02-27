Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:35

juristkostya написав: somilitark написав: Нехай буде курс сьогоднішній, військові будуть знати, що в мирному житті вони фактично можуть виходити на пенсію, бо заробили, Нехай буде курс сьогоднішній, військові будуть знати, що в мирному житті вони фактично можуть виходити на пенсію, бо заробили, боже мой, и это на "финансовом"-то форуме ....

Что они "заработали"? Что это за актив, который будет способен генерировать военным пенсионерам пассивный доход через 5-10-20 и более лет?

Способность государства содержать будущих пенсионеров определяется наличием молодых трудоспособных людей и общей эффективностью экономики в этом самом будущем.



А никак не сегодняшним количеством ноликов на некоем виртуальном счету государственного пенсионного фонда боже мой, и это на "финансовом"-то форуме ....Что они "заработали"? Что это за актив, который будет способен генерировать военным пенсионерам пассивный доход через 5-10-20 и более лет?Способность государства содержать будущих пенсионеров определяется наличием молодых трудоспособных людей и общей эффективностью экономики в этом самом будущем.А никак не сегодняшним количеством ноликов на некоем виртуальном счету государственного пенсионного фонда

ого, Сенс перелогінтесь, або у вас тут братік намалювавсяТут така протилежна петросянщина наведена, не знаю з чого починати "розбивати фейки".Сподіваюсь не секрет для Кості, що перші мобілізовані весною 22-го то були офіційно безробітні і інші чоловікі, які як правило проживали в сільській місцевоті.Так ось їх майже всіх одразу кинули на нуль, який був майже усюди по фронту, майже одразу стали нараховувати 100 бойових і 11 000 з.п. рядового.Витрат толком не було, тому у багатьох вже через рік була на рахунках сума більше мільйона.Для не багатих самотніх людей цієї суми вистачить років на 10, причому всі одразу купували валюту по курсу 33-37, плюс зараз деякі отримали серйозні поранення, комісовані, отримують пенсію в 17-20 000, плюс те що заробили, вони вже своє заробили і відвоювали, якщо не знецінеться гривня, то вони будуть впевнено себе почувати роками.Деякі служать далі, на рахунках 2 лями, тому 50 000 у.о. це сума яку більшість не відкладає за все життя. Ось що я мав на увазі, до чого тут молоді роботящі десь там колись? особистий пенсійний фонд сформований)))І поцікавтесь як справи у нашого пенсійного фонда?Багато там ноліків????Оце можна сказати о майн гьот, що за фінансовий форум таксистів)))По курсу: він не міняється, тільки деякі дуже звузились, працюють 39.84 на 39.88, боковик.