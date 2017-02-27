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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11404114051140611407>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 123
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
43
40,00-40,50
8%
10
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:01

  moveton написав:
  somilitark написав:НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще.

Кредитную - это которую разрешено не отдавать, если будешь себя хорошо вести?

Сподіваюсь за все заплатить бензоколонка, заморожено 200+ ярдів, вистачить наші борги обнулити)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:09

Realist
Звичайно краще курс прогнозованимй МВФ, ніж знущання 2014-2015-го.
Нехай буде курс сьогоднішній, військові будуть знати, що в мирному житті вони фактично можуть виходити на пенсію, бо заробили, пенсіонери зараз не на хлібі і воді, бізнес хоч трохи зводить кінці з кінцями, тому звичайно позитивно для добробуту тримати курс 40, головне щоб потім хтось розрахувався за цей банкет, а не мати на виході 200% боргу до ВВП і оголосити дефолт після закінчення активних бойових дій.
По курсу, 39.83 на 39.90, ніхто нікуди не поспішає, боковик...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:28

  somilitark написав:Нехай буде курс сьогоднішній, військові будуть знати, що в мирному житті вони фактично можуть виходити на пенсію, бо заробили,
боже мой, и это на "финансовом"-то форуме ....
Что они "заработали"? Что это за актив, который будет способен генерировать военным пенсионерам пассивный доход через 5-10-20 и более лет?
Способность государства содержать будущих пенсионеров определяется наличием молодых трудоспособных людей и общей эффективностью экономики в этом самом будущем.

А никак не сегодняшним количеством ноликов на некоем виртуальном счету государственного пенсионного фонда
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  juristkostya написав:А никак не сегодняшним количеством ноликов на некоем виртуальном счету государственного пенсионного фонда

Тут не погоджусь, якщо є джерело зовнішнього фінансування, наприклад репарації, міжнародна допомога, експорт ресурсів чи резерв від попередників, то кількість нулів на рахунку теж вирішує.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:17

  Дюрі-бачі написав:
  juristkostya написав:А никак не сегодняшним количеством ноликов на некоем виртуальном счету государственного пенсионного фонда

Тут не погоджусь, якщо є джерело зовнішнього фінансування, наприклад репарації, міжнародна допомога, експорт ресурсів чи резерв від попередників, то кількість нулів на рахунку теж вирішує.

Ага, во время активных боевых действий союзники помогают со скрипом, а вот после их окончания сразу устроят нам "счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным", конечно...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:35

  juristkostya написав:
  somilitark написав:Нехай буде курс сьогоднішній, військові будуть знати, що в мирному житті вони фактично можуть виходити на пенсію, бо заробили,
боже мой, и это на "финансовом"-то форуме ....
Что они "заработали"? Что это за актив, который будет способен генерировать военным пенсионерам пассивный доход через 5-10-20 и более лет?
Способность государства содержать будущих пенсионеров определяется наличием молодых трудоспособных людей и общей эффективностью экономики в этом самом будущем.

А никак не сегодняшним количеством ноликов на некоем виртуальном счету государственного пенсионного фонда

ого, Сенс перелогінтесь, або у вас тут братік намалювався :lol:

Тут така протилежна петросянщина наведена, не знаю з чого починати "розбивати фейки".
Сподіваюсь не секрет для Кості, що перші мобілізовані весною 22-го то були офіційно безробітні і інші чоловікі, які як правило проживали в сільській місцевоті.
Так ось їх майже всіх одразу кинули на нуль, який був майже усюди по фронту, майже одразу стали нараховувати 100 бойових і 11 000 з.п. рядового.
Витрат толком не було, тому у багатьох вже через рік була на рахунках сума більше мільйона.
Для не багатих самотніх людей цієї суми вистачить років на 10, причому всі одразу купували валюту по курсу 33-37, плюс зараз деякі отримали серйозні поранення, комісовані, отримують пенсію в 17-20 000, плюс те що заробили, вони вже своє заробили і відвоювали, якщо не знецінеться гривня, то вони будуть впевнено себе почувати роками.
Деякі служать далі, на рахунках 2 лями, тому 50 000 у.о. це сума яку більшість не відкладає за все життя. Ось що я мав на увазі, до чого тут молоді роботящі десь там колись? особистий пенсійний фонд сформований)))
І поцікавтесь як справи у нашого пенсійного фонда? :mrgreen:
Багато там ноліків????
Оце можна сказати о майн гьот, що за фінансовий форум таксистів)))
По курсу: він не міняється, тільки деякі дуже звузились, працюють 39.84 на 39.88, боковик.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Отождествлять проедание личной заначки (пусть и достаточно весомой) с "личным пенсионным фондом"....м-да...
"Шура, сколько вам надо денег для полного счастья?"(С) - и мы помним, чем та история закончилась для Шуры....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:41

  juristkostya написав:Ага, во время активных боевых действий союзники помогают со скрипом

Враховуючи військову допомогу нам налили декілька наших річних ВВП, більше 30-ти ярдів в рік тільки валютою, ви часом скабєєву не слухали сьогодні? бо тільки вона може видати таке!
Це такий "скрип", якого ще світова історія не бачила :lol: .
А як тільки завершаться бойові дії, то нам 10 ярдів на рік вистачить валюти для макростабільності, вже ЄС з США знайдуть такі гроші однією лівою.
п.с. саме тому ви купили гривневі ОВДП, бо не розраховуєте на допомогу від Заходу?
Л-логіка!!!
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:41

Vadim_ При чем тут печатание пересічними? Обясню сильно упрощенно на пальцах, народ держит деньги в банковской системе даже на текущих счетах. Случаеются определенные события и народ начинает резко уменьшать свои средства на счетах и забирать наличными. Общий балланс гривны в обращении никак не меняется, но банкам приходится инкассировать наличные из нацбанка, когда объемы наличных растут больше обычных нбу отгружает новые купюры из заранее напечатанных, но не введенных резервов, так безналичная гривна превращается в наличную и денег в системе больше не становится от этого. В связи со страхами мобилизационной эпопеей народ поснимал со счетов круглую сумму, вот тебе и новые купюры, и как раз в первую очередь они и попадают валютчикам.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:42

  somilitark написав:
  moveton написав:
  somilitark написав:НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще.

Кредитную - это которую разрешено не отдавать, если будешь себя хорошо вести?

Сподіваюсь за все заплатить бензоколонка, заморожено 200+ ярдів, вистачить наші борги обнулити)))

а відбудує хто? РЛА за свої?
flyman
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