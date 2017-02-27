RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11404114051140611407

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 123
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
43
40,00-40,50
8%
10
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:45

  juristkostya написав:Отождествлять проедание личной заначки (пусть и достаточно весомой) с "личным пенсионным фондом"....м-да...
"Шура, сколько вам надо денег для полного счастья?"(С) - и мы помним, чем та история закончилась для Шуры....

Військові не всі такі як ви собі представляєте, більшість моїх знайомих і я особисто, ніколи на державу не розраховували, займались своєю справою і зводили до мінімума залежність від держапарата.
Не всі такі залежні від бюджетної сіськи чи роботодавця, ми самі створювали і створюємо робочі місця, не треба свій світ натягувати на вільних і незалежних людей :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13073
З нами з: 30.12.09
Подякував: 676 раз.
Подякували: 3778 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:49

  flyman написав:а відбудує хто? РЛА за свої?

Потрохи кожна країна буде щось робити, кожна свій участок, а такі міста як Бахмут, Авдєєвка, Лісічанськ, Попасна, Мар'янка, то на них можна ставити хрест, немає сенсу на них втрачати час і зусилля, краще вже добавити соціальної інфраструктури в нероздолбаних містах, а вищевказані міста стерті з обличчя землі рашистами, про них можна забути...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13073
З нами з: 30.12.09
Подякував: 676 раз.
Подякували: 3778 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:56

  somilitark написав:, перші мобілізовані весною 22-го то були офіційно безробітні і інші чоловікі, які як правило проживали в сільській місцевоті.


  somilitark написав:Військові не всі такі як ви собі представляєте, більшість моїх знайомих і я особисто, ніколи на державу не розраховували, займались своєю справою і зводили до мінімума залежність від держапарата.
Не всі такі залежні від бюджетної сіськи чи роботодавця, ми самі створювали і створюємо робочі місця, не треба свій світ натягувати на вільних і незалежних людей :lol:


Блестяще. Логично. Последовательно.
juristkostya
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:59

  juristkostya написав:
  somilitark написав:, перші мобілізовані весною 22-го то були офіційно безробітні і інші чоловікі, які як правило проживали в сільській місцевоті.


  somilitark написав:Військові не всі такі як ви собі представляєте, більшість моїх знайомих і я особисто, ніколи на державу не розраховували, займались своєю справою і зводили до мінімума залежність від держапарата.
Не всі такі залежні від бюджетної сіськи чи роботодавця, ми самі створювали і створюємо робочі місця, не треба свій світ натягувати на вільних і незалежних людей :lol:


Блестяще. Логично. Последовательно.

Ну і причому одне до одного?
А якщо я скажу, що деякі відкупились і виїхали, то ви взагалі зависнете?))) :mrgreen:
п.с. парадокс в тому, що є у нас всіх одне хоббі, яке робить всіх рівними, не залежно від віросповідання(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13073
З нами з: 30.12.09
Подякував: 676 раз.
Подякували: 3778 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:15

  somilitark написав:
  juristkostya написав:
  somilitark написав:, перші мобілізовані весною 22-го то були офіційно безробітні і інші чоловікі, які як правило проживали в сільській місцевоті.


  somilitark написав:Військові не всі такі як ви собі представляєте, більшість моїх знайомих і я особисто, ніколи на державу не розраховували, займались своєю справою і зводили до мінімума залежність від держапарата.
Не всі такі залежні від бюджетної сіськи чи роботодавця, ми самі створювали і створюємо робочі місця, не треба свій світ натягувати на вільних і незалежних людей :lol:


Блестяще. Логично. Последовательно.

Ну і причому одне до одного?
А якщо я скажу, що деякі відкупились і виїхали, то ви взагалі зависнете?))) :mrgreen:
п.с. парадокс в тому, що є у нас всіх одне хоббі, яке робить всіх рівними, не залежно від віросповідання(((
да, вы правы. Безработный мобилизованный с села создаёт бизнесы и рабочие места, а особенно хорош он в инвестировании, как я мог забыть
juristkostya
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:20

  juristkostya написав:да, вы правы. Безработный мобилизованный с села создаёт бизнесы и рабочие места, а особенно хорош он в инвестировании, как я мог забыть

До чого ці маніпуляції, ви не зрозуміли зміст написаного мною, перечитайте ще раз, рухаючи губами(с).
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13073
З нами з: 30.12.09
Подякував: 676 раз.
Подякували: 3778 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:21

  somilitark написав:Так ось їх майже всіх одразу кинули на нуль, який був майже усюди по фронту, майже одразу стали нараховувати 100 бойових і 11 000 з.п. рядового.
Витрат толком не було, тому у багатьох вже через рік була на рахунках сума більше мільйона.
Для не багатих самотніх людей цієї суми вистачить років на 10, причому всі одразу купували валюту по курсу 33-37, плюс зараз деякі отримали серйозні поранення, комісовані, отримують пенсію в 17-20 000, плюс те що заробили, вони вже своє заробили і відвоювали, якщо не знецінеться гривня, то вони будуть впевнено себе почувати роками.
Деякі служать далі, на рахунках 2 лями, тому 50 000 у.о. це сума яку більшість не відкладає за все життя. Ось що я мав на увазі, до чого тут молоді роботящі десь там колись? особистий пенсійний фонд сформований)))


Так, але... Щоб вижити, добра частина цих грошей йдуть на закупівлю дронів, тепловізорів, ПНБ, автівок і навіть шин, які там живуть по 2-3 тижні максимум... Також час від часу треба покупати одяг та снарягу, бо те, що видають - псується, а пройти всі кола пекла, щоб його списати та отримати нове - не кожний здатен...

Ну, то, наскільки я чув...
Grey001
 
Повідомлень: 766
З нами з: 13.11.08
Подякував: 95 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:26

  Grey001 написав:
  somilitark написав:Так ось їх майже всіх одразу кинули на нуль, який був майже усюди по фронту, майже одразу стали нараховувати 100 бойових і 11 000 з.п. рядового.
Витрат толком не було, тому у багатьох вже через рік була на рахунках сума більше мільйона.
Для не багатих самотніх людей цієї суми вистачить років на 10, причому всі одразу купували валюту по курсу 33-37, плюс зараз деякі отримали серйозні поранення, комісовані, отримують пенсію в 17-20 000, плюс те що заробили, вони вже своє заробили і відвоювали, якщо не знецінеться гривня, то вони будуть впевнено себе почувати роками.
Деякі служать далі, на рахунках 2 лями, тому 50 000 у.о. це сума яку більшість не відкладає за все життя. Ось що я мав на увазі, до чого тут молоді роботящі десь там колись? особистий пенсійний фонд сформований)))


Так, але... Щоб вижити, добра частина цих грошей йдуть на закупівлю дронів, тепловізорів, ПНБ, автівок і навіть шин, які там живуть по 2-3 тижні максимум... Також час від часу треба покупати одяг та снарягу, бо те, що видають - псується, а пройти всі кола пекла, щоб його списати та отримати нове - не кожний здатен...

Ну, то, наскільки я чув...

Давайте будемо дискутувати про смак устриць з тими, хто їх хоч раз пробував(с).
Волонтери і держава наливає всього з літа 22-го нормально, це тільки в перші місяці великої війни було напряжно, потім вирівнялось і збалансувалось.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13073
З нами з: 30.12.09
Подякував: 676 раз.
Подякували: 3778 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:28

  somilitark написав:
  juristkostya написав:да, вы правы. Безработный мобилизованный с села создаёт бизнесы и рабочие места, а особенно хорош он в инвестировании, как я мог забыть

До чого ці маніпуляції, ви не зрозуміли зміст написаного мною, перечитайте ще раз, рухаючи губами(с).
да, я понимаю, что вы легко меняете свои тезисы на противоположные, лишь бы поспорить. И с 3-4го поста это уже становится полной шизофренией. Ну, как вот в этот раз, собственно.
juristkostya
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11404114051140611407
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], moveton, Victor8 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3411, 3412, 3413
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34127 36868977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2024 23:43
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1955 13225784
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 10:27
AndriyQ
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23174782
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1234)
26.04.2024 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.