|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:45
juristkostya написав:
Отождествлять проедание личной заначки (пусть и достаточно весомой) с "личным пенсионным фондом"....м-да...
"Шура, сколько вам надо денег для полного счастья?"(С) - и мы помним, чем та история закончилась для Шуры....
Військові не всі такі як ви собі представляєте, більшість моїх знайомих і я особисто, ніколи на державу не розраховували, займались своєю справою і зводили до мінімума залежність від держапарата.
Не всі такі залежні від бюджетної сіськи чи роботодавця, ми самі створювали і створюємо робочі місця, не треба свій світ натягувати на вільних і незалежних людей
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13073
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 3778 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:49
flyman написав:
а відбудує хто? РЛА за свої?
Потрохи кожна країна буде щось робити, кожна свій участок, а такі міста як Бахмут, Авдєєвка, Лісічанськ, Попасна, Мар'янка, то на них можна ставити хрест, немає сенсу на них втрачати час і зусилля, краще вже добавити соціальної інфраструктури в нероздолбаних містах, а вищевказані міста стерті з обличчя землі рашистами, про них можна забути...
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13073
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 3778 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:56
somilitark написав:
, перші мобілізовані весною 22-го то були офіційно безробітні і інші чоловікі, які як правило проживали в сільській місцевоті.
somilitark написав:
Військові не всі такі як ви собі представляєте, більшість моїх знайомих і я особисто, ніколи на державу не розраховували, займались своєю справою і зводили до мінімума залежність від держапарата.
Не всі такі залежні від бюджетної сіськи чи роботодавця, ми самі створювали і створюємо робочі місця, не треба свій світ натягувати на вільних і незалежних людей
Блестяще. Логично. Последовательно.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5503
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:59
juristkostya написав: somilitark написав:
, перші мобілізовані весною 22-го то були офіційно безробітні і інші чоловікі, які як правило проживали в сільській місцевоті.
somilitark написав:
Військові не всі такі як ви собі представляєте, більшість моїх знайомих і я особисто, ніколи на державу не розраховували, займались своєю справою і зводили до мінімума залежність від держапарата.
Не всі такі залежні від бюджетної сіськи чи роботодавця, ми самі створювали і створюємо робочі місця, не треба свій світ натягувати на вільних і незалежних людей
Блестяще. Логично. Последовательно.
Ну і причому одне до одного?
А якщо я скажу, що деякі відкупились і виїхали, то ви взагалі зависнете?)))
п.с. парадокс в тому, що є у нас всіх одне хоббі, яке робить всіх рівними, не залежно від віросповідання(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13073
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 3778 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:15
somilitark написав: juristkostya написав: somilitark написав:
, перші мобілізовані весною 22-го то були офіційно безробітні і інші чоловікі, які як правило проживали в сільській місцевоті.
somilitark написав:
Військові не всі такі як ви собі представляєте, більшість моїх знайомих і я особисто, ніколи на державу не розраховували, займались своєю справою і зводили до мінімума залежність від держапарата.
Не всі такі залежні від бюджетної сіськи чи роботодавця, ми самі створювали і створюємо робочі місця, не треба свій світ натягувати на вільних і незалежних людей
Блестяще. Логично. Последовательно.
Ну і причому одне до одного?
А якщо я скажу, що деякі відкупились і виїхали, то ви взагалі зависнете?)))
п.с. парадокс в тому, що є у нас всіх одне хоббі, яке робить всіх рівними, не залежно від віросповідання(((
да, вы правы. Безработный мобилизованный с села создаёт бизнесы и рабочие места, а особенно хорош он в инвестировании, как я мог забыть
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5503
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:20
juristkostya написав:
да, вы правы. Безработный мобилизованный с села создаёт бизнесы и рабочие места, а особенно хорош он в инвестировании, как я мог забыть
До чого ці маніпуляції, ви не зрозуміли зміст написаного мною, перечитайте ще раз, рухаючи губами(с).
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13073
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 3778 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:21
somilitark написав:
Так ось їх майже всіх одразу кинули на нуль, який був майже усюди по фронту, майже одразу стали нараховувати 100 бойових і 11 000 з.п. рядового.
Витрат толком не було, тому у багатьох вже через рік була на рахунках сума більше мільйона.
Для не багатих самотніх людей цієї суми вистачить років на 10, причому всі одразу купували валюту по курсу 33-37, плюс зараз деякі отримали серйозні поранення, комісовані, отримують пенсію в 17-20 000, плюс те що заробили, вони вже своє заробили і відвоювали, якщо не знецінеться гривня, то вони будуть впевнено себе почувати роками.
Деякі служать далі, на рахунках 2 лями, тому 50 000 у.о. це сума яку більшість не відкладає за все життя. Ось що я мав на увазі, до чого тут молоді роботящі десь там колись? особистий пенсійний фонд сформований)))
Так, але... Щоб вижити, добра частина цих грошей йдуть на закупівлю дронів, тепловізорів, ПНБ, автівок і навіть шин, які там живуть по 2-3 тижні максимум... Також час від часу треба покупати одяг та снарягу, бо те, що видають - псується, а пройти всі кола пекла, щоб його списати та отримати нове - не кожний здатен...
Ну, то, наскільки я чув...
-
Grey001
-
-
- Повідомлень: 766
- З нами з: 13.11.08
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:26
Grey001 написав: somilitark написав:
Так ось їх майже всіх одразу кинули на нуль, який був майже усюди по фронту, майже одразу стали нараховувати 100 бойових і 11 000 з.п. рядового.
Витрат толком не було, тому у багатьох вже через рік була на рахунках сума більше мільйона.
Для не багатих самотніх людей цієї суми вистачить років на 10, причому всі одразу купували валюту по курсу 33-37, плюс зараз деякі отримали серйозні поранення, комісовані, отримують пенсію в 17-20 000, плюс те що заробили, вони вже своє заробили і відвоювали, якщо не знецінеться гривня, то вони будуть впевнено себе почувати роками.
Деякі служать далі, на рахунках 2 лями, тому 50 000 у.о. це сума яку більшість не відкладає за все життя. Ось що я мав на увазі, до чого тут молоді роботящі десь там колись? особистий пенсійний фонд сформований)))
Так, але... Щоб вижити, добра частина цих грошей йдуть на закупівлю дронів, тепловізорів, ПНБ, автівок і навіть шин, які там живуть по 2-3 тижні максимум... Також час від часу треба покупати одяг та снарягу, бо те, що видають - псується, а пройти всі кола пекла, щоб його списати та отримати нове - не кожний здатен...
Ну, то, наскільки я чув...
Давайте будемо дискутувати про смак устриць з тими, хто їх хоч раз пробував(с).
Волонтери і держава наливає всього з літа 22-го нормально, це тільки в перші місяці великої війни було напряжно, потім вирівнялось і збалансувалось.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13073
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 3778 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:28
somilitark написав: juristkostya написав:
да, вы правы. Безработный мобилизованный с села создаёт бизнесы и рабочие места, а особенно хорош он в инвестировании, как я мог забыть
До чого ці маніпуляції, ви не зрозуміли зміст написаного мною, перечитайте ще раз, рухаючи губами(с).
да, я понимаю, что вы легко меняете свои тезисы на противоположные, лишь бы поспорить. И с 3-4го поста это уже становится полной шизофренией. Ну, как вот в этот раз, собственно.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5503
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34127
|36868977
|
Чет 25 кві, 2024 23:43
чик
|
|1955
|13225784
|
|
|7978
|23174783
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|