Додано: П'ят 26 кві, 2024 17:59

somilitark написав: Причому багато безробітних просто тупо не хочуть платити податки, а самі займаються наприклад вирощуваням городини і навіть експортом ягід , ви теж не чули про таке, що офіційно безробітний це не алкаш який просить на пляшку, а інколи сам роботодавець, Причому багато безробітних просто тупо не хочуть платити податки, а самі займаються наприклад вирощуваням городини і навіть експортом ягід, ви теж не чули про таке, що офіційно безробітний це не алкаш який просить на пляшку, а інколи сам роботодавець,

Чому саме ні? Ці люди зробили свій вибір. Бо все життя вони бачать яка пенсія у пенсіонерів, та яка ЗП у звичайного трудяги. При цьому всі знають як проводять тендери, ті хто стикався з крупними тендерами навіть вкурсі який відсоток відкату.Коли дитина народжується, щоб все було гарно в більшості випадків - дайКоли в дідсдку - теж щось дай, та дай на підготовку перед школою, бо препадши у садку тільки в інстаграм ї залипають.Потім школа. Там теж дай. Як ні ремонт, так якась фігня навколо. З харчуванням також там біда. Ніяких безплатно..Потім підготовка до вступу на вишку. Теж дай. Потім дай ще за екзамени, домовся за практику... Та десь всунь дитину...бо без всунь в багатьох випадках - кассир/охранник у АТБ, або нову пошту... Ну чи якщо ровера ще докупиш дитині - то у глово піде )))Так де податкі? Наприклад люди на заваді - бачуть що воно якось скрізь працює. Дорогі нормальні, транспорт в Німеччині взагалі порадував, коли не бастував)) Люди побачили як можна жити, а не дивитись на морди в теліку, які останні 30+ років обіцяють що завтра буде краще, треба трохі потерпіти. Вже 5-а свора в кріслах, всі(більшість) морди ті самі, а народ все так і голосує... А вони(морди) кожен раз все богатіють та богатіють...Це я не кажу за те, як влада обікрали інвесторів Фрідому... Та як зарубала консульські послуги...І після всього цього, хтось там щось каже про налогі та обов'язок захищати чіїсь статки? Це зветься - невиконання суспільного договору. При чому невиконання владою. Грубо та нагле. Оно міністра під заставу в 75лямів відпустили, а васьков пакують в "патріотичні бусіки незламності".Вільний народе, вільної країни... Смерть творогам.