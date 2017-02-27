Потрохи кожна країна буде щось робити, кожна свій участок, а такі міста як Бахмут, Авдєєвка, Лісічанськ, Попасна, Мар'янка, то на них можна ставити хрест, немає сенсу на них втрачати час і зусилля, краще вже добавити соціальної інфраструктури в нероздолбаних містах, а вищевказані міста стерті з обличчя землі рашистами, про них можна забути...
somilitark написав:Так ось їх майже всіх одразу кинули на нуль, який був майже усюди по фронту, майже одразу стали нараховувати 100 бойових і 11 000 з.п. рядового. Витрат толком не було, тому у багатьох вже через рік була на рахунках сума більше мільйона. Для не багатих самотніх людей цієї суми вистачить років на 10, причому всі одразу купували валюту по курсу 33-37, плюс зараз деякі отримали серйозні поранення, комісовані, отримують пенсію в 17-20 000, плюс те що заробили, вони вже своє заробили і відвоювали, якщо не знецінеться гривня, то вони будуть впевнено себе почувати роками. Деякі служать далі, на рахунках 2 лями, тому 50 000 у.о. це сума яку більшість не відкладає за все життя. Ось що я мав на увазі, до чого тут молоді роботящі десь там колись? особистий пенсійний фонд сформований)))
Так, але... Щоб вижити, добра частина цих грошей йдуть на закупівлю дронів, тепловізорів, ПНБ, автівок і навіть шин, які там живуть по 2-3 тижні максимум... Також час від часу треба покупати одяг та снарягу, бо те, що видають - псується, а пройти всі кола пекла, щоб його списати та отримати нове - не кожний здатен...
somilitark написав:Так ось їх майже всіх одразу кинули на нуль, який був майже усюди по фронту, майже одразу стали нараховувати 100 бойових і 11 000 з.п. рядового. Витрат толком не було, тому у багатьох вже через рік була на рахунках сума більше мільйона. Для не багатих самотніх людей цієї суми вистачить років на 10, причому всі одразу купували валюту по курсу 33-37, плюс зараз деякі отримали серйозні поранення, комісовані, отримують пенсію в 17-20 000, плюс те що заробили, вони вже своє заробили і відвоювали, якщо не знецінеться гривня, то вони будуть впевнено себе почувати роками. Деякі служать далі, на рахунках 2 лями, тому 50 000 у.о. це сума яку більшість не відкладає за все життя. Ось що я мав на увазі, до чого тут молоді роботящі десь там колись? особистий пенсійний фонд сформований)))
Так, але... Щоб вижити, добра частина цих грошей йдуть на закупівлю дронів, тепловізорів, ПНБ, автівок і навіть шин, які там живуть по 2-3 тижні максимум... Також час від часу треба покупати одяг та снарягу, бо те, що видають - псується, а пройти всі кола пекла, щоб його списати та отримати нове - не кожний здатен...
Ну, то, наскільки я чув...
Давайте будемо дискутувати про смак устриць з тими, хто їх хоч раз пробував(с). Волонтери і держава наливає всього з літа 22-го нормально, це тільки в перші місяці великої війни було напряжно, потім вирівнялось і збалансувалось.
juristkostya написав:Ага, во время активных боевых действий союзники помогают со скрипом, а вот после их окончания сразу устроят нам "счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным", конечно...
После окончания войны - "бесплатная" финансовая помощь Запада Украине сразу закончится. И Украине придется самостоятельно искать/зарабатывать деньги. Курс гривны может улететь очень и очень далеко (высоко).
На репарации/арест активов агрессора и передачу их Украине - я бы не надеялся. Сложно все это. Тут % от арестованных активов для Украины некоторые страны Запада даже не рассматривают. Только отмазки придумывают...
juristkostya Я казав, що більшість перших мобілізованих, це безробітні і жителі села. Потім сказав, що багато мобілізованих можуть дати собі раду і збирають зароблені на війні гроші. Деякі самі підприємці і створюють робочі місця. Причому багато безробітних просто тупо не хочуть платити податки, а самі займаються наприклад вирощуваням городини і навіть експортом ягід , ви теж не чули про таке, що офіційно безробітний це не алкаш який просить на пляшку, а інколи сам роботодавець, запрошує односельчан на сезонні роботи, коли треба зібрати щось, прополоти, або посадити.
somilitark написав:Причому багато безробітних просто тупо не хочуть платити податки, а самі займаються наприклад вирощуваням городини і навіть експортом ягід , ви теж не чули про таке, що офіційно безробітний це не алкаш який просить на пляшку, а інколи сам роботодавець,
Чому саме ні? Ці люди зробили свій вибір. Бо все життя вони бачать яка пенсія у пенсіонерів, та яка ЗП у звичайного трудяги. При цьому всі знають як проводять тендери, ті хто стикався з крупними тендерами навіть вкурсі який відсоток відкату.
Коли дитина народжується, щоб все було гарно в більшості випадків - дай Коли в дідсдку - теж щось дай, та дай на підготовку перед школою, бо препадши у садку тільки в інстаграм ї залипають. Потім школа. Там теж дай. Як ні ремонт, так якась фігня навколо. З харчуванням також там біда. Ніяких безплатно.. Потім підготовка до вступу на вишку. Теж дай. Потім дай ще за екзамени, домовся за практику... Та десь всунь дитину...бо без всунь в багатьох випадках - кассир/охранник у АТБ, або нову пошту... Ну чи якщо ровера ще докупиш дитині - то у глово піде )))
Так де податкі? Наприклад люди на заваді - бачуть що воно якось скрізь працює. Дорогі нормальні, транспорт в Німеччині взагалі порадував, коли не бастував)) Люди побачили як можна жити, а не дивитись на морди в теліку, які останні 30+ років обіцяють що завтра буде краще, треба трохі потерпіти. Вже 5-а свора в кріслах, всі(більшість) морди ті самі, а народ все так і голосує... А вони(морди) кожен раз все богатіють та богатіють...
Це я не кажу за те, як влада обікрали інвесторів Фрідому... Та як зарубала консульські послуги...
І після всього цього, хтось там щось каже про налогі та обов'язок захищати чіїсь статки? Це зветься - невиконання суспільного договору. При чому невиконання владою. Грубо та нагле. Оно міністра під заставу в 75лямів відпустили, а васьков пакують в "патріотичні бусіки незламності".
Вільний народе, вільної країни... Смерть творогам.
Коли в дідсдку - теж щось дай, та дай на підготовку перед школою, бо препадши у садку тільки в інстаграм ї залипають. Потім школа. Там теж дай. Як ні ремонт, так якась фігня навколо. З харчуванням також там біда. Ніяких безплатно.. Потім підготовка до вступу на вишку. Теж дай. Потім дай ще за екзамени, домовся за практику... Та десь всунь дитину...бо без всунь в багатьох випадках - кассир/охранник у АТБ, або нову пошту... Ну чи якщо ровера ще докупиш дитині - то у глово піде )))
Так де податкі?
Порівняйте суму «дай» і вартість приватного садка чи школи за рік