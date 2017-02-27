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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:08
Kate0000 написав:dimo_0n
Коли в дідсдку - теж щось дай, та дай на підготовку перед школою, бо препадши у садку тільки в інстаграм ї залипають.
Потім школа. Там теж дай. Як ні ремонт, так якась фігня навколо. З харчуванням також там біда. Ніяких безплатно..
Потім підготовка до вступу на вишку. Теж дай. Потім дай ще за екзамени, домовся за практику... Та десь всунь дитину...бо без всунь в багатьох випадках - кассир/охранник у АТБ, або нову пошту... Ну чи якщо ровера ще докупиш дитині - то у глово піде )))
Так де податкі?
Порівняйте суму «дай» і вартість приватного садка чи школи за рік
Мова не за гроші.
Спікер не розуміє, чому за послуги, що він один раз сплатив через податки, він має щось тицяти "мимо каси".
Це, вочевидь, ображає його громадянську гідність.(Ніхто від сміху не помер? То я продовжу;))
Я так розумію цей спіч, що завдяки оцим тицанням у нас селекція хітрожопих повним ходом.
І щодо податків, і щодо багато чого іншого.
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:37
Навуходоносор
Спікер не розуміє, чому за послуги, що він один раз сплатив через податки, він має щось тицяти "мимо каси".
Бо він сплатив, а хтось не сплатив. Або «майже не сплатив». Хіба в Європах є конверти з зарплатами?
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:43
Kate0000 написав:Хіба в Європах є конверти з зарплатами?
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:12
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:50
У нас тема про дитсадки ?
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