Додано: Суб 27 кві, 2024 00:04

Starikan написав: Kate0000 написав: Навуходоносор

Спікер не розуміє, чому за послуги, що він один раз сплатив через податки, він має щось тицяти "мимо каси". Бо він сплатив, а хтось не сплатив. Або «майже не сплатив». Хіба в Європах є конверти з зарплатами? Бо він сплатив, а хтось не сплатив. Або «майже не сплатив». Хіба в Європах є конверти з зарплатами?

Є усюди, де живуть звичайні люди, а не пасіонарні будівники комунізму.

Наприклад, у Штатах, де я зараз знаходжусь, дантіст бере на 10% менше, якщо налом. Є усюди, де живуть звичайні люди, а не пасіонарні будівники комунізму.Наприклад, у Штатах, де я зараз знаходжусь, дантіст бере на 10% менше, якщо налом.

Цікаво, скільки все ж по фінішу за місяць(рік) сплачує податків дантист в США і в Україні?Ну тобто, у нас доведено практикою , що чувак який з 8 класами може сплачуючи податку по 2 т грн з точки велозапчастин на базарі , купує за кілька років квартиру у Львові.Вчитель його дітей у львівській школі (з верхньою педагогічною освітою) ледве може винайняти цю саму квартиру. Треба їсти менше, щоб це йому вдалось. Тоді питання до тих ораторів, які кричать «я плачу податки, але я все одно в школі всюди даю» , проблема в чому і кому?? Коли оцьому торгашу запчастинами до веліка сказали , що ми змусимо платити чесно, він хотів майдан податковий. І навіть тут його підтримували. Тоді що це?Але ж проблема не лише в освіті. Вона ж така сама в обороні. Престижною буда професія військового всі роки? Хто туди йшов? Дно? Був конкурс? Ну може на окремі спеціальності. А потім встало питання: я платив податки, а де моя армія . Так скільки платив (ховав) , таке військо і було.