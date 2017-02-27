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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11405114061140711408

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 124
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
44
40,00-40,50
8%
10
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:37

Навуходоносор

Спікер не розуміє, чому за послуги, що він один раз сплатив через податки, він має щось тицяти "мимо каси".


Бо він сплатив, а хтось не сплатив. Або «майже не сплатив». Хіба в Європах є конверти з зарплатами?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Kate0000 написав:Хіба в Європах є конверти з зарплатами?

Є.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс НБУ на 29.02.24
39,6015 грн за 1 USD (-0,0687 грн).
42,4409 грн за 1 EUR (-0,0796 грн).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У нас тема про дитсадки ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:43

  yama написав:У нас тема про дитсадки ?

Напиши по темі. Якщо маєш.
Якщо не маєш, розкажи хто ти, щоб щось вимагати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:48

  Kate0000 написав:Навуходоносор
Спікер не розуміє, чому за послуги, що він один раз сплатив через податки, він має щось тицяти "мимо каси".
Бо він сплатив, а хтось не сплатив. Або «майже не сплатив». Хіба в Європах є конверти з зарплатами?

Є усюди, де живуть звичайні люди, а не пасіонарні будівники комунізму (павки корчагіни).
Наприклад, у Штатах, де я зараз знаходжусь, дантист бере на 10% менше, якщо налом.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 00:04

  Starikan написав:
  Kate0000 написав:Навуходоносор
Спікер не розуміє, чому за послуги, що він один раз сплатив через податки, він має щось тицяти "мимо каси".
Бо він сплатив, а хтось не сплатив. Або «майже не сплатив». Хіба в Європах є конверти з зарплатами?

Є усюди, де живуть звичайні люди, а не пасіонарні будівники комунізму.
Наприклад, у Штатах, де я зараз знаходжусь, дантіст бере на 10% менше, якщо налом.


Цікаво, скільки все ж по фінішу за місяць(рік) сплачує податків дантист в США і в Україні?
Ну тобто, у нас доведено практикою , що чувак який з 8 класами може сплачуючи податку по 2 т грн з точки велозапчастин на базарі , купує за кілька років квартиру у Львові.
Вчитель його дітей у львівській школі (з верхньою педагогічною освітою) ледве може винайняти цю саму квартиру. Треба їсти менше, щоб це йому вдалось. Тоді питання до тих ораторів, які кричать «я плачу податки, але я все одно в школі всюди даю» , проблема в чому і кому?? Коли оцьому торгашу запчастинами до веліка сказали , що ми змусимо платити чесно, він хотів майдан податковий. І навіть тут його підтримували. Тоді що це?
Але ж проблема не лише в освіті. Вона ж така сама в обороні. Престижною буда професія військового всі роки? Хто туди йшов? Дно? Був конкурс? Ну може на окремі спеціальності. А потім встало питання: я платив податки, а де моя армія . Так скільки платив (ховав) , таке військо і було.
Hotab
 
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