Спікер не розуміє, чому за послуги, що він один раз сплатив через податки, він має щось тицяти "мимо каси".
Бо він сплатив, а хтось не сплатив. Або «майже не сплатив». Хіба в Європах є конверти з зарплатами?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:37
Навуходоносор
Бо він сплатив, а хтось не сплатив. Або «майже не сплатив». Хіба в Європах є конверти з зарплатами?
Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Є.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Курс НБУ на 29.02.24
39,6015 грн за 1 USD (-0,0687 грн).
42,4409 грн за 1 EUR (-0,0796 грн).
Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У нас тема про дитсадки ?
Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:43
Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:48
Є усюди, де живуть звичайні люди, а не пасіонарні будівники комунізму (павки корчагіни).
Наприклад, у Штатах, де я зараз знаходжусь, дантист бере на 10% менше, якщо налом.
Додано: Суб 27 кві, 2024 00:04
Цікаво, скільки все ж по фінішу за місяць(рік) сплачує податків дантист в США і в Україні?
Ну тобто, у нас доведено практикою , що чувак який з 8 класами може сплачуючи податку по 2 т грн з точки велозапчастин на базарі , купує за кілька років квартиру у Львові.
Вчитель його дітей у львівській школі (з верхньою педагогічною освітою) ледве може винайняти цю саму квартиру. Треба їсти менше, щоб це йому вдалось. Тоді питання до тих ораторів, які кричать «я плачу податки, але я все одно в школі всюди даю» , проблема в чому і кому?? Коли оцьому торгашу запчастинами до веліка сказали , що ми змусимо платити чесно, він хотів майдан податковий. І навіть тут його підтримували. Тоді що це?
Але ж проблема не лише в освіті. Вона ж така сама в обороні. Престижною буда професія військового всі роки? Хто туди йшов? Дно? Був конкурс? Ну може на окремі спеціальності. А потім встало питання: я платив податки, а де моя армія . Так скільки платив (ховав) , таке військо і було.
Додано: Суб 27 кві, 2024 01:14
А такие сказки ходили, что в США стоит помочь соседу по хозяйсту за, допустим, 50$ налом, как он тут же на тебя настучит в налоговую и она обязательно найдёт у тебя этот незадекларированный полтинник и вздрючит на косарь
Додано: Суб 27 кві, 2024 01:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
То питання до вчителя - нащо він працює вчителем, якщо так легко можно за пару років на запчастинах заробити хату? Чи пан десь прикрасив?
Стосовно податків. Щоб це все працювало - треба показувати народу що воно є. Народ так себе веде, бо бачить те що бачить. Коли одного спіймали, другог. А ніхто не сів.... Той під слідством, того під залог... Ну ось приклад - чувак нахлабучів землі на купу грошей, йому заставу у 75млн винесли - а він взяв та вніс. І це читає той самий вчитель, якій ледь на їжу та хату отримує в школі.... Це про що взагалі?
Вірно ви кажете - так скрізь. Ті хто зверху гребують з тих, хто знизу... Ось купка народу вже звалила. Побачила як воно там можна жити. Як ви їх повернете? А ніяк, нехаю валять, нам такі не потрібні... 6-9млн не потрібні... Ну так... Щоб корова меньше їла та давала більше молока - ії треба меньше кормити та більше доїти. Де взяти ті сами 9млн ЕСВ/ПДФО/ПДВ? А все, вони будуть там все це платити.
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