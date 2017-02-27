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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11406114071140811409

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 124
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
44
40,00-40,50
8%
10
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 08:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексєєвич,
Через місяць вже літо, але щось "літні" 37.20-37.50 навіть не проглядаються.
Ваш прогноз ще в силі?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 09:41

dimo_0n

То питання до вчителя - нащо він працює вчителем, якщо так легко можно за пару років на запчастинах заробити хату? Чи пан десь прикрасив?



Пан писав «кілька років» , а не «пару». Але суть не в тому. Суть в тому,,що якщо хтось в бюджет не хоче платити, то звідки там в класі візьмуться штори чи нові парти.
Суспільний договір, який начебто порушила держава.
Він не може працювати в тому старому вигляді у воюючій (вже) державі. Худо-бідно він міг якось працювати і працював ДО.
Дивіться як все було. Звичайно вам хочеться по олігархів і чиновників, але є ж звичайні наші сусіди, друзі, родичі.
Подивіться в класі своєї дитини, хто з батьків наповнює бюджет і як. Один таксист (ні копʼя до бюджету зі своїх доходів) , інший плиточник чи електрик на ремонті квартир неоформлений , третій скручуєт в гаражах меблю, там теж з тієї банди може один офіційний є. Є ще ріелтор, лендлорд, дружина його торгує в інтернеті оріфлеймами та іншими FADO, старший син на промі і олх торгує кепками FILA , та сірими айфонами. Всі за щось живуть, їх діти ходять в державні садки і школи, на сході 10 років воює якась армія, яка і чим воює - їх не турбує абсолютно.
В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!» Але чому тоді ви не задоволені , що штори і дошку в школу треба купувати за свої??
А тепер війна. Держава змушена порушувати отой тепленький для багатьох маня-мірок. Вона витягує тепер з ліжка таксистів-трактористів. Бо грошей платити по 300к на добровольця у неї нема. Таксист їй не давав грошей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 09:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!

Серед моїх знайомих зовсім не так, податки? які рівні % від обороту, переважна більшість платить, але зараз обіцяють все ускладнити за рахунок необхідності ведення обліку. Ті ж РРО більшість матюкала не через те, що податкова дізнається про продаж, а через те, що не можна вибити чек на просто "товар, вартість 100 грн", а потрібно сидіти і вводити всі найменування існуючого товару і послуг.
А Гетьманцев замість спрощення податку до рівня "зайшли гроші на рахунок - нічого декларувати не треба, банк сам раз в місяць сплатив 5%", починає все ускладнювати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:36

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!

Серед моїх знайомих зовсім не так, податки? які рівні % від обороту, переважна більшість платить, але зараз обіцяють все ускладнити за рахунок необхідності ведення обліку. Ті ж РРО більшість матюкала не через те, що податкова дізнається про продаж, а через те, що не можна вибити чек на просто "товар, вартість 100 грн", а потрібно сидіти і вводити всі найменування існуючого товару і послуг.
А Гетьманцев замість спрощення податку до рівня "зайшли гроші на рахунок - нічого декларувати не треба, банк сам раз в місяць сплатив 5%", починає все ускладнювати.

До цього вже доспрощувались що пенсія сто баксів,
Потім ці ж спрощенці клянуть державу - де наші гроші)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:42

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!

Серед моїх знайомих зовсім не так, податки? які рівні % від обороту, переважна більшість платить, але зараз обіцяють все ускладнити за рахунок необхідності ведення обліку. Ті ж РРО більшість матюкала не через те, що податкова дізнається про продаж, а через те, що не можна вибити чек на просто "товар, вартість 100 грн", а потрібно сидіти і вводити всі найменування існуючого товару і послуг.
А Гетьманцев замість спрощення податку до рівня "зайшли гроші на рахунок - нічого декларувати не треба, банк сам раз в місяць сплатив 5%", починає все ускладнювати.

а чим це викликано? може тому, що починають махлювати? :lol:

давайте вже визнаємо, що більша частина ФОП - це маскування великого бізнесу, який має платити податки вже не як відсоток від обороту, а по повній системі оподаткування.

тобто роблять це не просто так. але замість того, щоб робити це системно й якось розумно, роблять як вміють - фіскальними засобами.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:55

  Hotab написав:dimo_0n

То питання до вчителя - нащо він працює вчителем, якщо так легко можно за пару років на запчастинах заробити хату? Чи пан десь прикрасив?



Пан писав «кілька років» , а не «пару». Але суть не в тому. Суть в тому,,що якщо хтось в бюджет не хоче платити, то звідки там в класі візьмуться штори чи нові парти.
Суспільний договір, який начебто порушила держава.
Він не може працювати в тому старому вигляді у воюючій (вже) державі. Худо-бідно він міг якось працювати і працював ДО.
Дивіться як все було. Звичайно вам хочеться по олігархів і чиновників, але є ж звичайні наші сусіди, друзі, родичі.
Подивіться в класі своєї дитини, хто з батьків наповнює бюджет і як. Один таксист (ні копʼя до бюджету зі своїх доходів) , інший плиточник чи електрик на ремонті квартир неоформлений , третій скручуєт в гаражах меблю, там теж з тієї банди може один офіційний є. Є ще ріелтор, лендлорд, дружина його торгує в інтернеті оріфлеймами та іншими FADO, старший син на промі і олх торгує кепками FILA , та сірими айфонами. Всі за щось живуть, їх діти ходять в державні садки і школи, на сході 10 років воює якась армія, яка і чим воює - їх не турбує абсолютно.
В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!» Але чому тоді ви не задоволені , що штори і дошку в школу треба купувати за свої??
А тепер війна. Держава змушена порушувати отой тепленький для багатьох маня-мірок. Вона витягує тепер з ліжка таксистів-трактористів. Бо грошей платити по 300к на добровольця у неї нема. Таксист їй не давав грошей.

Кожен з нас платить податки коли йде щось купувати в магазинах подивіться в чеку написано 20 відсотків ПДВ, Деякі особливо молодці ,а я таких бачу кожен день -платять ще акциз на сигарети та алкоголь, Майже всі платять акциз на бензин Безпосередньо купуючи бензин або цей бензин є вкладений знову ж таки у вартість продуктів у супермаркеті . Всі ми купуємо якусь імпортну техніку чи продукти харчування, там звісно є митні платежі ,навіть купуючи сраний телефон за 200 доларів з аліекспресу. Всі ми користуємося банками, банки платять податки з прибутку, Просто розраховуючись картою моно банку приватному фоп Якусь частину грошей отримує держава З кожної транзакції. Я собі не уявляю, як можна витратити гроші не заплативши з них податки, навіть якщо купити в бабусі петрушку на базарі з рук за готівку бабуся купила добрива і насіння з ПДВ, А через годину за ці гроші піде купить олію в АТБ де заплатить ПДВ , А тебе заплатить податок на прибуток з націнки, Виробник олії заплатить податок на прибуток з продажу олії, Працівники заводу теж заплатять податки зі своєї зарплати оскільки такі великі підприємства переважно оформлюють працівників хочаб частково офіційно. І так якщо порахувати в ціні кожного товару закладено приблизно 40 відсотків різних податків. Не забуваємо що всі підприємства які виготовляють будь що платять комунальні послуги по комерційному тарифу. І всі чи плиточники електрики продавці кепок на olx , Доречі ПРОМ виставляє оголошення тільки Підприємців вимагаючи свідоцтво про реєстрацію, Всіх витрачають гроші в Україні навіть купуючи імпортний товар навіть завезений нелегально він все одно оплачується погранцям, які теж витрачають гроші в Українці.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 11:20

  yama написав:
  Hotab написав:Пан писав «кілька років» , а не «пару». Але суть не в тому. Суть в тому,,що якщо хтось в бюджет не хоче платити, то звідки там в класі візьмуться штори чи нові парти.
Суспільний договір, який начебто порушила держава.
Він не може працювати в тому старому вигляді у воюючій (вже) державі. Худо-бідно він міг якось працювати і працював ДО.
Дивіться як все було. Звичайно вам хочеться по олігархів і чиновників, але є ж звичайні наші сусіди, друзі, родичі.
Подивіться в класі своєї дитини, хто з батьків наповнює бюджет і як. Один таксист (ні копʼя до бюджету зі своїх доходів) , інший плиточник чи електрик на ремонті квартир неоформлений , третій скручуєт в гаражах меблю, там теж з тієї банди може один офіційний є. Є ще ріелтор, лендлорд, дружина його торгує в інтернеті оріфлеймами та іншими FADO, старший син на промі і олх торгує кепками FILA , та сірими айфонами. Всі за щось живуть, їх діти ходять в державні садки і школи, на сході 10 років воює якась армія, яка і чим воює - їх не турбує абсолютно.
В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!» Але чому тоді ви не задоволені , що штори і дошку в школу треба купувати за свої??
А тепер війна. Держава змушена порушувати отой тепленький для багатьох маня-мірок. Вона витягує тепер з ліжка таксистів-трактористів. Бо грошей платити по 300к на добровольця у неї нема. Таксист їй не давав грошей.

Кожен з нас платить податки коли йде щось купувати в магазинах подивіться в чеку написано 20 відсотків ПДВ, Деякі особливо молодці ,а я таких бачу кожен день -платять ще акциз на сигарети та алкоголь, Майже всі платять акциз на бензин Безпосередньо купуючи бензин або цей бензин є вкладений знову ж таки у вартість продуктів у супермаркеті . Всі ми купуємо якусь імпортну техніку чи продукти харчування, там звісно є митні платежі ,навіть купуючи сраний телефон за 200 доларів з аліекспресу. Всі ми користуємося банками, банки платять податки з прибутку, Просто розраховуючись картою моно банку приватному фоп Якусь частину грошей отримує держава З кожної транзакції. Я собі не уявляю, як можна витратити гроші не заплативши з них податки, навіть якщо купити в бабусі петрушку на базарі з рук за готівку бабуся купила добрива і насіння з ПДВ, А через годину за ці гроші піде купить олію в АТБ де заплатить ПДВ , А тебе заплатить податок на прибуток з націнки, Виробник олії заплатить податок на прибуток з продажу олії, Працівники заводу теж заплатять податки зі своєї зарплати оскільки такі великі підприємства переважно оформлюють працівників хочаб частково офіційно. І так якщо порахувати в ціні кожного товару закладено приблизно 40 відсотків різних податків. Не забуваємо що всі підприємства які виготовляють будь що платять комунальні послуги по комерційному тарифу. І всі чи плиточники електрики продавці кепок на olx , Доречі ПРОМ виставляє оголошення тільки Підприємців вимагаючи свідоцтво про реєстрацію, Всіх витрачають гроші в Україні навіть купуючи імпортний товар навіть завезений нелегально він все одно оплачується погранцям, які теж витрачають гроші в Українці.

але коли продається все за готівку, то ПДВ вже не платиться - один з найбільших податків. не платяться податки з зп - а це й теж один з найбільших податків та ще й пенсії. бо або ФОП, або працює на мінімалку, або частково в конверті.

40% - це не загальний розрахунок, а якись окремий випадок. загальна сума податків оцінюю менше
Shaman
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