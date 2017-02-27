Додано: Суб 27 кві, 2024 09:41



То питання до вчителя - нащо він працює вчителем, якщо так легко можно за пару років на запчастинах заробити хату? Чи пан десь прикрасив?







Пан писав «кілька років» , а не «пару». Але суть не в тому. Суть в тому,,що якщо хтось в бюджет не хоче платити, то звідки там в класі візьмуться штори чи нові парти.Суспільний договір, який начебто порушила держава.Він не може працювати в тому старому вигляді у воюючій (вже) державі. Худо-бідно він міг якось працювати і працював ДО.Дивіться як все було. Звичайно вам хочеться по олігархів і чиновників, але є ж звичайні наші сусіди, друзі, родичі.Подивіться в класі своєї дитини, хто з батьків наповнює бюджет і як. Один таксист (ні копʼя до бюджету зі своїх доходів) , інший плиточник чи електрик на ремонті квартир неоформлений , третій скручуєт в гаражах меблю, там теж з тієї банди може один офіційний є. Є ще ріелтор, лендлорд, дружина його торгує в інтернеті оріфлеймами та іншими FADO, старший син на промі і олх торгує кепками FILA , та сірими айфонами. Всі за щось живуть, їх діти ходять в державні садки і школи, на сході 10 років воює якась армія, яка і чим воює - їх не турбує абсолютно.В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!» Але чому тоді ви не задоволені , що штори і дошку в школу треба купувати за свої??А тепер війна. Держава змушена порушувати отой тепленький для багатьох маня-мірок. Вона витягує тепер з ліжка таксистів-трактористів. Бо грошей платити по 300к на добровольця у неї нема. Таксист їй не давав грошей.