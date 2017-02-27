|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 кві, 2024 12:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО як не крути, а податок на прибуток - це складнощі в адмініструванні і місце, де чиновники можуть заробити на "вілли". Саме тому я за податки з обороту, або за податки на виведений капітал ...
Додано: Суб 27 кві, 2024 12:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Звісно... В моєму прикладі це виглядає так
Саме ця жиночка очолює посаду з часів Кучми. Має віллу в Іспанії та нерухомість у ЄС Вона добре дружить з мером міста. Але... Максимум що станеться - приде друга людина, яка також захоче купувати віллу в Іспанії...
Ще 2 міських депутатів мають бізнес з металу. Скільки бомбосховищ вони поробили за тендерами, в яких заворачували за якусь дурню інших, та які там ціни в документах...
Всі це бачать. Кожен в своєму місті... За своє місто я можу розповісти багато чого. Як ходив на засідання громад. Як скаржився, ругався... Але це свора бандитів у піджаках. Це лише моє бачення.
Ось народ трохи підзае... Частина заалила, частина не хоче платити податки, частина не хоче їти помирати за статкі влади та олігархів.
Підкреслюю - я сам податки сплачую, але я розумію чого інши не хочуть цього робити, саме з цього тезісу почалось обговорення вчора. Хоча бачу Файслесс прибрав вчорашню частину постів.... Ну та нехай, не гоже холопам жалітись )))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 27 кві, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 27 кві, 2024 12:40
чому або, або. так, дуже багато крадуть чиновники є таке. але чи вони крадуть, чи беруть хабарі від підприємців, щоб саме цей робив поставки чи надавав послуги.
й ще раз - підприємець заробляє кошти. але ж давайте визнаємо - так чи інакше недоплачує податки. всі податки платять невеличкий відсоток. й ті, що не платять мають конкурентну перевагу, тому не платять всі - бо інакше бізнес неприбутковий.
це комплексне завдання - й змушувати платити податки, й контролювати, щоб менше крали. й схоже одне з рішень - контроль видатків, що дуже не хочуть впроваджувати.
Додано: Суб 27 кві, 2024 12:42
Де ви бачили Таку велику пенсію? найменша пенсія в Україні Значно значно менше щось в межах до 3000₴ +- 100
Додано: Суб 27 кві, 2024 12:51
Всім привіт!
Пропоную не лаятись з приводу "хто більше платить податків".
Зацініть краще таку тему:
Тут багато хто переходе з валюти в валюту, розміщує депозити і купує державні облігації...
А ви тут розглядали нову фішку від "Нової Пошти" - покупка корпоративних облігацій через зостосунок NovaPay?
Хто їх випускає, які гарантії, як із фінансами в емітента...
Є цікаві факти!
Я не рекламую, я пропоную почитати моє невелике дослідження, тому що моє оточення цікавилося - ось я і трохи покопався - кому цікаво більше інфо з циферками тут:
Додано: Суб 27 кві, 2024 12:52
Просто дуже просто, якщо цих 20 відсотків не йде державі, Або це копійки, то давайте їх відмінимо, вони ж не суттєві . Кінцевий споживач завжди платить 20 відсотків Пдв. В цьому ланцюгу обов’язково хтось оплачує ПДВ, І це той хто працює без ПДВ - Він і є кінцевим єдиним платником Пдв. Той же Фоп який купує у ТОВ платить це ПДВ . Всі товари, за винятком кількох військових напрямків, продаються з ПДВ. Те що при купівлі у ФОП Ви не бачите в чеку графи ПДВ 20 відсотків, То вона була в тій накладній яка прийшла до ФОП , ФОП взяв у когось це з ПДВ. Немає де придбати ФОП товар без Пдв, Хіба це буде контрабанда, або так звані «скрутки». Як варіант ФОП купив у ФОП , Але 1-й ФОП Його десь купив, або в Company яка платить податок на прибуток на загальних умовах, а часто ще й платник ПДВ. Ніхто не хоче бути тим лохом який працює без ПДВ щоб його оплачувати. Нікому не вигідно. Повторюсь купити товар для перепродажу без податків - хіба контрабанда. З контрабанди податок це хабар - який витратиться в Україні. Основна проблема щоб поганці та інші корупціонери не виводили гроші закордон, а витрачали їх в Україні . А повторюсь Витратити гроші не заплативши податки в Україні майже неможливо , якщо так можна підкажіть я буду так робити.
Додано: Суб 27 кві, 2024 12:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|