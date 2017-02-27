Додано: Суб 27 кві, 2024 12:52

Hotab написав: yama

Я вам давно рекомендував почитати про ПДВ , щоб ви позбавились ілюзій, що 20% від чеку пішло в податок. Але ви не здатні до навчання. Я вам давно рекомендував почитати про ПДВ , щоб ви позбавились ілюзій, що 20% від чеку пішло в податок. Але ви не здатні до навчання.

Просто дуже просто, якщо цих 20 відсотків не йде державі, Або це копійки, то давайте їх відмінимо, вони ж не суттєві . Кінцевий споживач завжди платить 20 відсотків Пдв. В цьому ланцюгу обов’язково хтось оплачує ПДВ, І це той хто працює без ПДВ - Він і є кінцевим єдиним платником Пдв. Той же Фоп який купує у ТОВ платить це ПДВ . Всі товари, за винятком кількох військових напрямків, продаються з ПДВ. Те що при купівлі у ФОП Ви не бачите в чеку графи ПДВ 20 відсотків, То вона була в тій накладній яка прийшла до ФОП , ФОП взяв у когось це з ПДВ. Немає де придбати ФОП товар без Пдв, Хіба це буде контрабанда, або так звані «скрутки». Як варіант ФОП купив у ФОП , Але 1-й ФОП Його десь купив, або в Company яка платить податок на прибуток на загальних умовах, а часто ще й платник ПДВ. Ніхто не хоче бути тим лохом який працює без ПДВ щоб його оплачувати. Нікому не вигідно. Повторюсь купити товар для перепродажу без податків - хіба контрабанда. З контрабанди податок це хабар - який витратиться в Україні. Основна проблема щоб поганці та інші корупціонери не виводили гроші закордон, а витрачали їх в Україні . А повторюсь Витратити гроші не заплативши податки в Україні майже неможливо , якщо так можна підкажіть я буду так робити.