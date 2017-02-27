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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11408114091141011411>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 125
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
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37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
44
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 12:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ИМХО як не крути, а податок на прибуток - це складнощі в адмініструванні і місце, де чиновники можуть заробити на "вілли". Саме тому я за податки з обороту, або за податки на виведений капітал ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 12:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Суть в тому,,що якщо хтось в бюджет не хоче платити, то звідки там в класі візьмуться штори чи нові парти.

Звісно... В моєму прикладі це виглядає так
https://suspilne.media/kropyvnytskiy/61 ... nij-zahid/

Саме ця жиночка очолює посаду з часів Кучми. Має віллу в Іспанії та нерухомість у ЄС Вона добре дружить з мером міста. Але... Максимум що станеться - приде друга людина, яка також захоче купувати віллу в Іспанії...
Ще 2 міських депутатів мають бізнес з металу. Скільки бомбосховищ вони поробили за тендерами, в яких заворачували за якусь дурню інших, та які там ціни в документах...

Всі це бачать. Кожен в своєму місті... За своє місто я можу розповісти багато чого. Як ходив на засідання громад. Як скаржився, ругався... Але це свора бандитів у піджаках. Це лише моє бачення.

Ось народ трохи підзае... Частина заалила, частина не хоче платити податки, частина не хоче їти помирати за статкі влади та олігархів.

Підкреслюю - я сам податки сплачую, але я розумію чого інши не хочуть цього робити, саме з цього тезісу почалось обговорення вчора. Хоча бачу Файслесс прибрав вчорашню частину постів.... Ну та нехай, не гоже холопам жалітись )))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 27 кві, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 12:40

  Василь-Рівне написав:Тут просто маса тупорилих люмпенів які у всіх бідах звинуваючують маленьких "недобитих" ДЕРЖАВОЮ підприємців, але маєтки по іспаніях, яхти, десятки квартир, нерухомість за кордоном, земельні ділянки в престижних місцях і суперкруті монопольні бізнеси дружин у яких різні укрзалізниці купують на мільярди чомусь не у них, вірно? Чи тупорилим не доходить хто краде, а хто працює чесно з ранку і до ночі, але у них винен завжди той хто паше, а не той хто краде, які оці тупорилі гидкі :twisted:

чому або, або. так, дуже багато крадуть чиновники є таке. але чи вони крадуть, чи беруть хабарі від підприємців, щоб саме цей робив поставки чи надавав послуги.

й ще раз - підприємець заробляє кошти. але ж давайте визнаємо - так чи інакше недоплачує податки. всі податки платять невеличкий відсоток. й ті, що не платять мають конкурентну перевагу, тому не платять всі - бо інакше бізнес неприбутковий.

це комплексне завдання - й змушувати платити податки, й контролювати, щоб менше крали з бюджету. й схоже одне з рішень - контроль видатків, що дуже не хочуть впроваджувати.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 27 кві, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 12:42

  cherchiltank написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!

Серед моїх знайомих зовсім не так, податки? які рівні % від обороту, переважна більшість платить, але зараз обіцяють все ускладнити за рахунок необхідності ведення обліку. Ті ж РРО більшість матюкала не через те, що податкова дізнається про продаж, а через те, що не можна вибити чек на просто "товар, вартість 100 грн", а потрібно сидіти і вводити всі найменування існуючого товару і послуг.
А Гетьманцев замість спрощення податку до рівня "зайшли гроші на рахунок - нічого декларувати не треба, банк сам раз в місяць сплатив 5%", починає все ускладнювати.

До цього вже доспрощувались що пенсія сто баксів,
Потім ці ж спрощенці клянуть державу - де наші гроші)
Де ви бачили Таку велику пенсію? найменша пенсія в Україні Значно значно менше щось в межах до 3000₴ +- 100
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 12:51

Всім привіт!
Пропоную не лаятись з приводу "хто більше платить податків".

Зацініть краще таку тему:

Тут багато хто переходе з валюти в валюту, розміщує депозити і купує державні облігації...

А ви тут розглядали нову фішку від "Нової Пошти" - покупка корпоративних облігацій через зостосунок NovaPay?

Хто їх випускає, які гарантії, як із фінансами в емітента...
Є цікаві факти! 8)

Я не рекламую, я пропоную почитати моє невелике дослідження, тому що моє оточення цікавилося - ось я і трохи покопався - кому цікаво більше інфо з циферками тут:

https://savostin.pro/finansy-v-smartfon ... kie-riski/
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 12:52

  Hotab написав:yama
Я вам давно рекомендував почитати про ПДВ , щоб ви позбавились ілюзій, що 20% від чеку пішло в податок. Але ви не здатні до навчання.

Просто дуже просто, якщо цих 20 відсотків не йде державі, Або це копійки, то давайте їх відмінимо, вони ж не суттєві . Кінцевий споживач завжди платить 20 відсотків Пдв. В цьому ланцюгу обов’язково хтось оплачує ПДВ, І це той хто працює без ПДВ - Він і є кінцевим єдиним платником Пдв. Той же Фоп який купує у ТОВ платить це ПДВ . Всі товари, за винятком кількох військових напрямків, продаються з ПДВ. Те що при купівлі у ФОП Ви не бачите в чеку графи ПДВ 20 відсотків, То вона була в тій накладній яка прийшла до ФОП , ФОП взяв у когось це з ПДВ. Немає де придбати ФОП товар без Пдв, Хіба це буде контрабанда, або так звані «скрутки». Як варіант ФОП купив у ФОП , Але 1-й ФОП Його десь купив, або в Company яка платить податок на прибуток на загальних умовах, а часто ще й платник ПДВ. Ніхто не хоче бути тим лохом який працює без ПДВ щоб його оплачувати. Нікому не вигідно. Повторюсь купити товар для перепродажу без податків - хіба контрабанда. З контрабанди податок це хабар - який витратиться в Україні. Основна проблема щоб поганці та інші корупціонери не виводили гроші закордон, а витрачали їх в Україні . А повторюсь Витратити гроші не заплативши податки в Україні майже неможливо , якщо так можна підкажіть я буду так робити.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 12:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://ibb.co/r2Vh5ZL От зверніть увагу що ПДВ найбільше наповнює бюджет, більше ніж все інше разом взяте +-
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:33

  yama написав:https://ibb.co/r2Vh5ZL От зверніть увагу що ПДВ найбільше наповнює бюджет, більше ніж все інше разом взяте +-

якщо відняти відшкодування ПДВ - то на перше місце виходить податок на доходи фізичних осіб. й на відміну від ПДВ - там ще є над чим працювати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:36

  yama написав:
  Hotab написав:yama
Я вам давно рекомендував почитати про ПДВ , щоб ви позбавились ілюзій, що 20% від чеку пішло в податок. Але ви не здатні до навчання.

Просто дуже просто, якщо цих 20 відсотків не йде державі, Або це копійки, то давайте їх відмінимо, вони ж не суттєві . Кінцевий споживач завжди платить 20 відсотків Пдв. В цьому ланцюгу обов’язково хтось оплачує ПДВ, І це той хто працює без ПДВ - Він і є кінцевим єдиним платником Пдв. Той же Фоп який купує у ТОВ платить це ПДВ . Всі товари, за винятком кількох військових напрямків, продаються з ПДВ. Те що при купівлі у ФОП Ви не бачите в чеку графи ПДВ 20 відсотків, То вона була в тій накладній яка прийшла до ФОП , ФОП взяв у когось це з ПДВ. Немає де придбати ФОП товар без Пдв, Хіба це буде контрабанда, або так звані «скрутки». Як варіант ФОП купив у ФОП , Але 1-й ФОП Його десь купив, або в Company яка платить податок на прибуток на загальних умовах, а часто ще й платник ПДВ. Ніхто не хоче бути тим лохом який працює без ПДВ щоб його оплачувати. Нікому не вигідно. Повторюсь купити товар для перепродажу без податків - хіба контрабанда. З контрабанди податок це хабар - який витратиться в Україні. Основна проблема щоб поганці та інші корупціонери не виводили гроші закордон, а витрачали їх в Україні . А повторюсь Витратити гроші не заплативши податки в Україні майже неможливо , якщо так можна підкажіть я буду так робити.

ви дуже помиляєтесь, коли кажете, що не можна придбати товари без ПДВ. про купівлю за кеш чули? тоді ПДВ далеко не завжди сплачується.

а "скрутки" - це якраз скручують реальне ПДВ, там немає фіктивного ПДВ.

платить кешем - з оплати кешем набагато менше податків сплачується. й навпаки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А якім\чьїм фірмам\холдингам відшкодовають ПДВ? :)
dimo_0n
 
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