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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11408114091141011411

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 125
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
44
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:38

  Дюрі-бачі написав:ИМХО як не крути, а податок на прибуток - це складнощі в адмініструванні і місце, де чиновники можуть заробити на "вілли". Саме тому я за податки з обороту, або за податки на виведений капітал ...

чиновники можуть заробити будь-де - податок на прибуток, ПДВ, акциз. адміністрування податку на прибуток нескладне, ПДВ набагато складніше.

але з економічної точки зору податок з обороту дуже неефективний
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:з оплати кешем набагато менше податків сплачується. й навпаки.

Я в АТБ заплатив кешем, я не заплатив ПДВ? )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:40

  dimo_0n написав:А якім\чьїм фірмам\холдингам відшкодовають ПДВ? :)

експортерам
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:41

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:з оплати кешем набагато менше податків сплачується. й навпаки.

Я в АТБ заплатив кешем, я не заплатив ПДВ? )))

навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:податку на прибуток нескладне, ПДВ набагато складніше.

Не знаю, ПДВ не адміністрував, а от по податку на прибуток доводилось, і там треба дуже багато танцювати з бубном, щоб довести що витрати - то витрати, а якщо ще потрібна амортизація, то без бухгалтера не розберешся...
  Shaman написав:чиновники можуть заробити будь-де
Не уявляю як вони можуть заробити з єдиного податку, який я плачу як ФОП
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 27 кві, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:44

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:податку на прибуток нескладне, ПДВ набагато складніше.

Не знаю, ПДВ не адміністрував, а от по податку на прибуток доводилось, і там треба дуже багато танцювати з бубном, щоб довести що витрати - то витрати, а якщо ще потрібна амортизація, то без бухгалтера не розберешся...

взагалі-то це й є робота бухгалтера :D
що у нас, що за кордоном...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наофтопили ми податками знатно, краще повертатись до теми: коли нам дадуть вже обіцяні США 7 млр. $? Є якийсь графік?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:експортерам

Всім? Чи не всім?
Я колись подавася на повернення ПДВ - там купа перевірок, кожну бумажку, кожну ТТН треба...

  Shaman написав:навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах

Так це ви перекручуєте... Скільки розходів української семьї становлять ринки та купівля у бабусь?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:38

  Shaman написав:
  yama написав:https://ibb.co/r2Vh5ZL От зверніть увагу що ПДВ найбільше наповнює бюджет, більше ніж все інше разом взяте +-

якщо відняти відшкодування ПДВ - то на перше місце виходить податок на доходи фізичних осіб. й на відміну від ПДВ - там ще є над чим працювати.

Ви щось не рахую ти 467- 84,6 = 382 ПДВ
Доходи фіз осіб 148
На прибуток підприємств 117
Навіть разом менше , Якщо що я рахую стовпчик держбюджет. У зведеному дійсно буде так як ви пишете. Тоді треба розбиратися який відсоток фінансування тієї ж армії з місцевих бюджетів із державного. Я щось підозрюю що з державного бюджету йде більше фінансування ніж з місцевих. Але суть питання в тому що уникнути оподаткування неможливо ! як би ти не заробляв, як би ти не був оформлений чи не оформлений, Чим би ти не торгували де би ти не торгував
yama
 
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