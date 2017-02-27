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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:38
Дюрі-бачі написав:
ИМХО як не крути, а податок на прибуток - це складнощі в адмініструванні і місце, де чиновники можуть заробити на "вілли"
. Саме тому я за податки з обороту, або за податки на виведений капітал ...
чиновники можуть заробити будь-де - податок на прибуток, ПДВ, акциз. адміністрування податку на прибуток нескладне, ПДВ набагато складніше.
але з економічної точки зору податок з обороту дуже неефективний
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Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:39
Shaman написав:
з оплати кешем набагато менше податків сплачується. й навпаки.
Я в АТБ заплатив кешем, я не заплатив ПДВ? )))
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dimo_0n
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:40
dimo_0n написав:
А якім\чьїм фірмам\холдингам відшкодовають ПДВ?
експортерам
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Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:41
dimo_0n написав: Shaman написав:
з оплати кешем набагато менше податків сплачується. й навпаки.
Я в АТБ заплатив кешем, я не заплатив ПДВ? )))
навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах
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Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:43
Shaman написав:
податку на прибуток нескладне, ПДВ набагато складніше.
Не знаю, ПДВ не адміністрував, а от по податку на прибуток доводилось, і там треба дуже багато танцювати з бубном, щоб довести що витрати - то витрати, а якщо ще потрібна амортизація, то без бухгалтера не розберешся...
Shaman написав:
чиновники можуть заробити будь-де
Не уявляю як вони можуть заробити з єдиного податку, який я плачу як ФОП
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 27 кві, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:44
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
податку на прибуток нескладне, ПДВ набагато складніше.
Не знаю, ПДВ не адміністрував, а от по податку на прибуток доводилось, і там треба дуже багато танцювати з бубном, щоб довести що витрати - то витрати, а якщо ще потрібна амортизація, то без бухгалтера не розберешся...
взагалі-то це й є робота бухгалтера
що у нас, що за кордоном...
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Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:48
Наофтопили ми податками знатно, краще повертатись до теми: коли нам дадуть вже обіцяні США 7 млр. $? Є якийсь графік?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:57
Shaman написав:
експортерам
Всім? Чи не всім?
Я колись подавася на повернення ПДВ - там купа перевірок, кожну бумажку, кожну ТТН треба...
Shaman написав:
навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах
Так це ви перекручуєте... Скільки розходів української семьї становлять ринки та купівля у бабусь?
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dimo_0n
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Додано: Суб 27 кві, 2024 14:38
Shaman написав: yama написав:
https://ibb.co/r2Vh5ZL От зверніть увагу що ПДВ найбільше наповнює бюджет, більше ніж все інше разом взяте +-
якщо відняти відшкодування ПДВ - то на перше місце виходить податок на доходи фізичних осіб. й на відміну від ПДВ - там ще є над чим працювати.
Ви щось не рахую ти 467- 84,6 = 382 ПДВ
Доходи фіз осіб 148
На прибуток підприємств 117
Навіть разом менше , Якщо що я рахую стовпчик держбюджет.
У зведеному дійсно буде так як ви пишете. Тоді треба розбиратися який відсоток фінансування тієї ж армії з місцевих бюджетів із державного. Я щось підозрюю що з державного бюджету йде більше фінансування ніж з місцевих. Але суть питання в тому що уникнути оподаткування неможливо ! як би ти не заробляв, як би ти не був оформлений чи не оформлений, Чим би ти не торгували де би ти не торгував
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