чиновники можуть заробити будь-де - податок на прибуток, ПДВ, акциз. адміністрування податку на прибуток нескладне, ПДВ набагато складніше.
але з економічної точки зору податок з обороту дуже неефективний
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:38
чиновники можуть заробити будь-де - податок на прибуток, ПДВ, акциз. адміністрування податку на прибуток нескладне, ПДВ набагато складніше.
але з економічної точки зору податок з обороту дуже неефективний
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:40
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:41
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не знаю, ПДВ не адміністрував, а от по податку на прибуток доводилось, і там треба дуже багато танцювати з бубном, щоб довести що витрати - то витрати, а якщо ще потрібна амортизація, то без бухгалтера не розберешся...
Не уявляю як вони можуть заробити з єдиного податку, який я плачу як ФОП
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 27 кві, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:44
взагалі-то це й є робота бухгалтера
що у нас, що за кордоном...
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Наофтопили ми податками знатно, краще повертатись до теми: коли нам дадуть вже обіцяні США 7 млр. $? Є якийсь графік?
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всім? Чи не всім?
Я колись подавася на повернення ПДВ - там купа перевірок, кожну бумажку, кожну ТТН треба...
Так це ви перекручуєте... Скільки розходів української семьї становлять ринки та купівля у бабусь?
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:38
Ви щось не рахую ти 467- 84,6 = 382 ПДВ
Доходи фіз осіб 148
На прибуток підприємств 117
Навіть разом менше , Якщо що я рахую стовпчик держбюджет. У зведеному дійсно буде так як ви пишете. Тоді треба розбиратися який відсоток фінансування тієї ж армії з місцевих бюджетів із державного. Я щось підозрюю що з державного бюджету йде більше фінансування ніж з місцевих. Але суть питання в тому що уникнути оподаткування неможливо ! як би ти не заробляв, як би ти не був оформлений чи не оформлений, Чим би ти не торгував , де би ти не торгував - Ти все одно заплатиш податки
Востаннє редагувалось yama в Суб 27 кві, 2024 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:47
На даному етапі набагато важливіше хто які побори платить в державних садочках школах та інститутах А до тих 7 млрд Ні ви ні я не маємо якогось прямого відношення - все уже вкрадено до нас, Нам дістанеться крихти з того стола якихось 3 відсотки які підуть на зарплати в конвертах для нас
Востаннє редагувалось yama в Суб 27 кві, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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