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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:52
Дюрі-бачі написав:
ИМХО як не крути, а податок на прибуток - це складнощі в адмініструванні і місце, де чиновники можуть заробити на "вілли". Саме тому я за податки з обороту, або за податки на виведений капітал ...
Інколи виходить так що товар продається в мінус , або в нуль, Або з націнкою в 3 %. Платити з цього обороту податок якби зовсім нечесно
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Додано: Суб 27 кві, 2024 14:59
Shaman написав: dimo_0n написав: Shaman написав:
з оплати кешем набагато менше податків сплачується. й навпаки.
Я в АТБ заплатив кешем, я не заплатив ПДВ? )))
навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах
Ці ФОП скоріш за все купили товар у великого дистриб’ютора чи імпортера, який офіційно завіз цей товар (у більшості випадків) і він заплатив всі податки і доплюсував їх (ПДВ) у рахунок Для ФОП, навіть якщо ФОП купив у нього готівкою, цей товар , то скоріш за все там вже було ПДВ.
Щоб ПДВ не з’явилось треба за готівку купити закордоном , привести контрабандою сюди і продати за готівку тут і ще при цьому відшкодувати ПДВ там , Тобто там за кордоном треба купити як приватна особа І привезти сюди контрабандою. Якщо ми не відшкодуємо це ПДВ за кордоном, то ми просто заплатимо це ПДВ , або та інші податки ,в тій країні де купили.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 16:03
dimo_0n написав: Shaman написав:
експортерам
Всім? Чи не всім?
Я колись подавася на повернення ПДВ - там купа перевірок, кожну бумажку, кожну ТТН треба...
Shaman написав:
навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах
Так це ви перекручуєте... Скільки розходів української семьї становлять ринки та купівля у бабусь?
зараз наскільки чув ПДВ повертають більш-меньш норм. так документи потрібні. якщо експортуєш постійно, то далеко не всі перевірки виїзні, а відповідно не кожен папірець й потрібен.
а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.
ви не вловили головне - що якраз оплата картою дуже допомагає виводити обороти з тіні.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 16:11
yama написав: Shaman написав: dimo_0n написав:
Я в АТБ заплатив кешем, я не заплатив ПДВ? )))
навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах
Ці ФОП скоріш за все купили товар у великого дистриб’ютора чи імпортера, який офіційно завіз цей товар (у більшості випадків) і він заплатив всі податки і доплюсував їх (ПДВ) у рахунок Для ФОП, навіть якщо ФОП купив у нього готівкою, цей товар , то скоріш за все там вже було ПДВ.
Щоб ПДВ не з’явилось треба за готівку купити закордоном , привести контрабандою сюди і продати за готівку тут і ще при цьому відшкодувати ПДВ там , Тобто там за кордоном треба купити як приватна особа І привезти сюди контрабандою. Якщо ми не відшкодуємо це ПДВ за кордоном, то ми просто заплатимо це ПДВ , або та інші податки ,в тій країні де купили.
ви знову не пишете найпростіший варіант. виробники харчової промисловості частину продукції продають за кеш. стикався, що ця частина може бути більше 50%. немає там сплати ПДВ.
ще варіант - імпортував, продав за кеш - сплати ПДВ немає.
купувати ФОП у дистрибутерів, це нонсенс. тоді ФОП програє мережевим магазинам. й на Західній України велика частина продукції явно завезена не напряму, а якимось схемами
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