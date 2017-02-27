Додано: Суб 27 кві, 2024 17:22

l_e_x написав: А в чому проблема з введенням назви товару? А в чому проблема з введенням назви товару?

Ні в чомуМожна написатиСигарети 100 грн..і продавець бере пачку сигарет вартістю в 100 грн і продає....Треба написати наприкладЛМ синій 20 штук-100 грнБонд синій 25 штук - 100 грнЛм червоний 20 штук - 100 грнЛм сірий 20 штук -100 грнБонд сірий 25штук -100 грн ..це по філіп морісу, а у нас ще 3 виробники цигарок...тобто замість одного напису сигарети 100 грн - робиш 20-25 записівАле на цьому все не закінчуєтьсяЦіна на товар змінилась і в тебе є партія ЛМ по 100 грн і прийшла партія ЛМ по 105 грн.....Починає крутитись голова , бо тепер паралельно з цими 24 записами по 100 , треба ввести ще 25 по 105....а ще треба продавцю швидко в базі данних яка в 10-15 разів більша ніж при спрощеномуа - вибрати правильно товар , бо інакше пересорта ще треба однаковий на вигляд але різний по ціні товар розкластии так щоб він не переплутався...І це не тільки цигарки10 смаків шоколаду -4 виробники10 смаків газованих напоїв -пепсі,кока-кола, біола, джерельна....І як вишенька на торта як вносити цей товар в компютер , фопу в якого відсутній офіс і він все робить за прилавком...При чомуДо вибиття ЗЕТ відліку-ти нічого не можеш змінити ні в назві ні в ціні...От і виходитьСпочатку створюють правила щоб їх не можна було виконатиПотім бідкаються що кількість перевіряючих недостатня для того щоб перевірити 2 млн касових апаратів...