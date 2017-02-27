Інколи виходить так що товар продається в мінус , або в нуль, Або з націнкою в 3 %. Платити з цього обороту податок якби зовсім нечесно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:52
Інколи виходить так що товар продається в мінус , або в нуль, Або з націнкою в 3 %. Платити з цього обороту податок якби зовсім нечесно
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:59
Ці ФОП скоріш за все купили товар у великого дистриб’ютора чи імпортера, який офіційно завіз цей товар (у більшості випадків) і він заплатив всі податки і доплюсував їх (ПДВ) у рахунок Для ФОП, навіть якщо ФОП купив у нього готівкою, цей товар , то скоріш за все там вже було ПДВ.
Щоб ПДВ не з’явилось треба за готівку купити закордоном , привести контрабандою сюди і продати за готівку тут і ще при цьому відшкодувати ПДВ там , Тобто там за кордоном треба купити як приватна особа І привезти сюди контрабандою. Якщо ми не відшкодуємо це ПДВ за кордоном, то ми просто заплатимо це ПДВ , або та інші податки ,в тій країні де купили.
Додано: Суб 27 кві, 2024 16:03
зараз наскільки чув ПДВ повертають більш-меньш норм. так документи потрібні. якщо експортуєш постійно, то далеко не всі перевірки виїзні, а відповідно не кожен папірець й потрібен.
а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.
ви не вловили головне - що якраз оплата картою дуже допомагає виводити обороти з тіні.
Додано: Суб 27 кві, 2024 16:11
ви знову не пишете найпростіший варіант. виробники харчової промисловості частину продукції продають за кеш. стикався, що ця частина може бути більше 50%. немає там сплати ПДВ.
ще варіант - імпортував, продав за кеш - сплати ПДВ немає.
купувати ФОП у дистрибутерів, це нонсенс. тоді ФОП програє мережевим магазинам. й на Західній України велика частина продукції явно завезена не напряму, а якимось схемами
Додано: Суб 27 кві, 2024 16:16
Shaman Я перепрошую але я повторюсь , фоп не взяв товар в повітрі , він сам його не виготовив , крім якогось фопа який займається сільським господарством, або виробництвом продуктів харчування: козячого молока і сиру наприклад, тому що якесь трошки більше виробництво уже не зможе обходитися ФОПом, навіть кількома, оскільки ліміту ФОП буде не вистачати на закупку нормального доїльного обладнання, комбайнів, тракторів і так далі, хоча можна Тримати 10 трактористів чи комбайнерів ФОП - Кожен з яких буде надавати послуги.
Знову ж таки де ФОП візьме цю продукцію ,яку продасть за готівку ? він візьме у великого імпортера, або дистриб’ютора. Мало який фоп завозить цей товар контрабандою сам , причому з зовнішнього ринку , Тобто ФОП рідко імпортують товар, Точніше на мою думку обсяг контрабандного імпорту ФОП менше , значно менше , ніж обсяг імпорту великими компаніями. Я не знаю як подивитися цю інформацію - скільки в нас офіційного імпорту і скільки неофіційного. Тобто ФОП купив товар в якому вже є ПДВ і родав вам за готівку.
Додано: Суб 27 кві, 2024 16:39
А в чому проблема з введенням назви товару? Коли продавець робить замовлення своєму постачальнику, він ж не пише "привезіть мені товару на сто тисяч", а вказує асортимент і кількість
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:00
Я так зрозумів, що ці гроші підуть американським виробникам, як оплата контрактів на поставку зброї. І вироблятися та поставлятися ця зброя буде на протязі кількох років. Що також непогано, бо значить довгострокове співробітництво навіть при можливому президентові Трампі.
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:06
Сказали а) , кажіть б)....
Є чиновники -які крадуть
є підприємці -які недоплачують
є населення -як отримує більше ніж сплатило раніше або сплачує зараз....
Так от
чиновників ( забираємо з їх числа , вчителів, лікарів, військових, пожежників. поліцейських)- 200 000
Підприємств /підприємців - також 200 000
А людей чий розмір сплати податків менший від того що вони отримують від Держави - 7 млн осіб ( я вже відкинув дітей і пенсіонерів разом з інвалідами) з 10 млн всіх тих хто платить.
І хто тоді крайній в тому що бідний?
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ні в чому
Можна написати
Сигарети 100 грн..і продавець бере пачку сигарет вартістю в 100 грн і продає....
Треба написати наприклад
ЛМ синій 20 штук-100 грн
Бонд синій 25 штук - 100 грн
Лм червоний 20 штук - 100 грн
Лм сірий 20 штук -100 грн
Бонд сірий 25штук -100 грн ..це по філіп морісу, а у нас ще 3 виробники цигарок...
тобто замість одного напису сигарети 100 грн - робиш 20-25 записів
Але на цьому все не закінчується
Ціна на товар змінилась і в тебе є партія ЛМ по 100 грн і прийшла партія ЛМ по 105 грн.....Починає крутитись голова , бо тепер паралельно з цими 24 записами по 100 , треба ввести ще 25 по 105....а ще треба продавцю швидко в базі данних яка в 10-15 разів більша ніж при спрощеному
а - вибрати правильно товар , бо інакше пересорт
а ще треба однаковий на вигляд але різний по ціні товар розкластии так щоб він не переплутався...
І це не тільки цигарки
10 смаків шоколаду -4 виробники
10 смаків газованих напоїв -пепсі,кока-кола, біола, джерельна....
І як вишенька на торт
а як вносити цей товар в компютер , фопу в якого відсутній офіс і він все робить за прилавком...
При чому
До вибиття ЗЕТ відліку-ти нічого не можеш змінити ні в назві ні в ціні...
От і виходить
Спочатку створюють правила щоб їх не можна було виконати
Потім бідкаються що кількість перевіряючих недостатня для того щоб перевірити 2 млн касових апаратів...
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Як правило
на кожен касовий треба купувати ліцензію на алкоголь і на тютюн...
Тому мережа стоїть перед вибором
Заплатити додатково на кожен касовий 10000 грн/рік ( і вкласти цей платіж в ціну товарів)
Або розділити покупців написом
Ця каса не обслуговує товари алкогольні і тютюнові...
Або програмно вибивати підакцизний тютюн/алкоголь на одному касовому апараті ( але тоді чек по терміналу повинен відповідати чеку по касовому) - тому й виходять такі випадки.
ПС
Спростити роботу , продажем ліцензії на одну адресу - гетьманцев не хоче , бо тоді весь ринок на 7-му км -буде працювати через одну ліцензію
продати ліцензію на підприємця
тоді підприємець відкриє 1000 магазинів на всій Україні
Продати ліцензію на підприємець-адреса...-гетьманцев поки що не догадався
тому флаймани пікають два рази.
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