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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11410114111141211413>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 126
36,00-36,50
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Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:52

  Дюрі-бачі написав:ИМХО як не крути, а податок на прибуток - це складнощі в адмініструванні і місце, де чиновники можуть заробити на "вілли". Саме тому я за податки з обороту, або за податки на виведений капітал ...

Інколи виходить так що товар продається в мінус , або в нуль, Або з націнкою в 3 %. Платити з цього обороту податок якби зовсім нечесно
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:59

  Shaman написав:
  dimo_0n написав:
  Shaman написав:з оплати кешем набагато менше податків сплачується. й навпаки.

Я в АТБ заплатив кешем, я не заплатив ПДВ? )))

навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах

Ці ФОП скоріш за все купили товар у великого дистриб’ютора чи імпортера, який офіційно завіз цей товар (у більшості випадків) і він заплатив всі податки і доплюсував їх (ПДВ) у рахунок Для ФОП, навіть якщо ФОП купив у нього готівкою, цей товар , то скоріш за все там вже було ПДВ.
Щоб ПДВ не з’явилось треба за готівку купити закордоном , привести контрабандою сюди і продати за готівку тут і ще при цьому відшкодувати ПДВ там , Тобто там за кордоном треба купити як приватна особа І привезти сюди контрабандою. Якщо ми не відшкодуємо це ПДВ за кордоном, то ми просто заплатимо це ПДВ , або та інші податки ,в тій країні де купили.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:03

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:експортерам

Всім? Чи не всім?
Я колись подавася на повернення ПДВ - там купа перевірок, кожну бумажку, кожну ТТН треба...
  Shaman написав:навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах

Так це ви перекручуєте... Скільки розходів української семьї становлять ринки та купівля у бабусь?

зараз наскільки чув ПДВ повертають більш-меньш норм. так документи потрібні. якщо експортуєш постійно, то далеко не всі перевірки виїзні, а відповідно не кожен папірець й потрібен.

а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.

ви не вловили головне - що якраз оплата картою дуже допомагає виводити обороти з тіні.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:11

  yama написав:
  Shaman написав:
  dimo_0n написав:Я в АТБ заплатив кешем, я не заплатив ПДВ? )))

навіщо ви перекручуєте? ви самі знаєте відповідь. в АТБ ви ПДВ сплатите. купуйте за готівку на ринках або в невеличких магазинах-ФОПах

Ці ФОП скоріш за все купили товар у великого дистриб’ютора чи імпортера, який офіційно завіз цей товар (у більшості випадків) і він заплатив всі податки і доплюсував їх (ПДВ) у рахунок Для ФОП, навіть якщо ФОП купив у нього готівкою, цей товар , то скоріш за все там вже було ПДВ.
Щоб ПДВ не з’явилось треба за готівку купити закордоном , привести контрабандою сюди і продати за готівку тут і ще при цьому відшкодувати ПДВ там , Тобто там за кордоном треба купити як приватна особа І привезти сюди контрабандою. Якщо ми не відшкодуємо це ПДВ за кордоном, то ми просто заплатимо це ПДВ , або та інші податки ,в тій країні де купили.

ви знову не пишете найпростіший варіант. виробники харчової промисловості частину продукції продають за кеш. стикався, що ця частина може бути більше 50%. немає там сплати ПДВ.

ще варіант - імпортував, продав за кеш - сплати ПДВ немає.

купувати ФОП у дистрибутерів, це нонсенс. тоді ФОП програє мережевим магазинам. й на Західній України велика частина продукції явно завезена не напряму, а якимось схемами
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:16

Shaman Я перепрошую але я повторюсь , фоп не взяв товар в повітрі , він сам його не виготовив , крім якогось фопа який займається сільським господарством, або виробництвом продуктів харчування: козячого молока і сиру наприклад, тому що якесь трошки більше виробництво уже не зможе обходитися ФОПом, навіть кількома, оскільки ліміту ФОП буде не вистачати на закупку нормального доїльного обладнання, комбайнів, тракторів і так далі, хоча можна Тримати 10 трактористів чи комбайнерів ФОП - Кожен з яких буде надавати послуги.
Знову ж таки де ФОП візьме цю продукцію ,яку продасть за готівку ? він візьме у великого імпортера, або дистриб’ютора. Мало який фоп завозить цей товар контрабандою сам , причому з зовнішнього ринку , Тобто ФОП рідко імпортують товар, Точніше на мою думку обсяг контрабандного імпорту ФОП менше , значно менше , ніж обсяг імпорту великими компаніями. Я не знаю як подивитися цю інформацію - скільки в нас офіційного імпорту і скільки неофіційного. Тобто ФОП купив товар в якому вже є ПДВ і родав вам за готівку.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:39

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:В суспільстві популярна ідея «ну і нехай не платять податки! Все одно вкрадуть!

Серед моїх знайомих зовсім не так, податки? які рівні % від обороту, переважна більшість платить, але зараз обіцяють все ускладнити за рахунок необхідності ведення обліку. Ті ж РРО більшість матюкала не через те, що податкова дізнається про продаж, а через те, що не можна вибити чек на просто "товар, вартість 100 грн", а потрібно сидіти і вводити всі найменування існуючого товару і послуг.
А Гетьманцев замість спрощення податку до рівня "зайшли гроші на рахунок - нічого декларувати не треба, банк сам раз в місяць сплатив 5%", починає все ускладнювати.

А в чому проблема з введенням назви товару? Коли продавець робить замовлення своєму постачальнику, він ж не пише "привезіть мені товару на сто тисяч", а вказує асортимент і кількість
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:00

  Дюрі-бачі написав:Наофтопили ми податками знатно, краще повертатись до теми: коли нам дадуть вже обіцяні США 7 млр. $? Є якийсь графік?

Я так зрозумів, що ці гроші підуть американським виробникам, як оплата контрактів на поставку зброї. І вироблятися та поставлятися ця зброя буде на протязі кількох років. Що також непогано, бо значить довгострокове співробітництво навіть при можливому президентові Трампі.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:06

  Shaman написав:підприємець заробляє кошти. але ж давайте визнаємо - так чи інакше недоплачує податки.
Сказали а) , кажіть б)....
Є чиновники -які крадуть
є підприємці -які недоплачують
є населення -як отримує більше ніж сплатило раніше або сплачує зараз....

Так от
чиновників ( забираємо з їх числа , вчителів, лікарів, військових, пожежників. поліцейських)- 200 000
Підприємств /підприємців - також 200 000
А людей чий розмір сплати податків менший від того що вони отримують від Держави - 7 млн осіб ( я вже відкинув дітей і пенсіонерів разом з інвалідами) з 10 млн всіх тих хто платить.

І хто тоді крайній в тому що бідний?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  l_e_x написав:А в чому проблема з введенням назви товару?
Ні в чому
Можна написати
Сигарети 100 грн..і продавець бере пачку сигарет вартістю в 100 грн і продає....
Треба написати наприклад
ЛМ синій 20 штук-100 грн
Бонд синій 25 штук - 100 грн
Лм червоний 20 штук - 100 грн
Лм сірий 20 штук -100 грн
Бонд сірий 25штук -100 грн ..це по філіп морісу, а у нас ще 3 виробники цигарок...
тобто замість одного напису сигарети 100 грн - робиш 20-25 записів

Але на цьому все не закінчується
Ціна на товар змінилась і в тебе є партія ЛМ по 100 грн і прийшла партія ЛМ по 105 грн.....Починає крутитись голова , бо тепер паралельно з цими 24 записами по 100 , треба ввести ще 25 по 105....а ще треба продавцю швидко в базі данних яка в 10-15 разів більша ніж при спрощеному
а - вибрати правильно товар , бо інакше пересорт
а ще треба однаковий на вигляд але різний по ціні товар розкластии так щоб він не переплутався...
І це не тільки цигарки
10 смаків шоколаду -4 виробники
10 смаків газованих напоїв -пепсі,кока-кола, біола, джерельна....

І як вишенька на торт
а як вносити цей товар в компютер , фопу в якого відсутній офіс і він все робить за прилавком...
При чому
До вибиття ЗЕТ відліку-ти нічого не можеш змінити ні в назві ні в ціні...
От і виходить
Спочатку створюють правила щоб їх не можна було виконати
Потім бідкаються що кількість перевіряючих недостатня для того щоб перевірити 2 млн касових апаратів...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:при покупці в умовному супермаркеті касирша: "пропікайте пару разів картою на різні чеки - укроп на один ФОП, петрушка на інший", але умовний Успіх на базарі злісний уклоніст від податків. Або труси або хрестик, як пише топ 1% успішних будівельник
Як правило
на кожен касовий треба купувати ліцензію на алкоголь і на тютюн...
Тому мережа стоїть перед вибором
Заплатити додатково на кожен касовий 10000 грн/рік ( і вкласти цей платіж в ціну товарів)
Або розділити покупців написом
Ця каса не обслуговує товари алкогольні і тютюнові...
Або програмно вибивати підакцизний тютюн/алкоголь на одному касовому апараті ( але тоді чек по терміналу повинен відповідати чеку по касовому) - тому й виходять такі випадки.

ПС
Спростити роботу , продажем ліцензії на одну адресу - гетьманцев не хоче , бо тоді весь ринок на 7-му км -буде працювати через одну ліцензію
продати ліцензію на підприємця
тоді підприємець відкриє 1000 магазинів на всій Україні
Продати ліцензію на підприємець-адреса...-гетьманцев поки що не догадався
тому флаймани пікають два рази.
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