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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:31
budivelnik написав: Shaman написав:
підприємець заробляє кошти. але ж давайте визнаємо - так чи інакше недоплачує податки.
Сказали а) , кажіть б)....
Є чиновники -які крадуть
є підприємці -які недоплачують
є населення -як отримує більше ніж сплатило раніше або сплачує зараз....
Так от
чиновників ( забираємо з їх числа , вчителів, лікарів, військових, пожежників. поліцейських)- 200 000
Підприємств /підприємців - також 200 000
А людей чий розмір сплати податків менший від того що вони отримують від Держави - 7 млн осіб ( я вже відкинув дітей і пенсіонерів разом з інвалідами) з 10 млн всіх тих хто платить.
І хто тоді крайній в тому що бідний?
один із сошкою семеро з ложкою
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Додано: Суб 27 кві, 2024 17:35
budivelnik написав: flyman написав:
при покупці в умовному супермаркеті касирша: "пропікайте пару разів картою на різні чеки - укроп на один ФОП, петрушка на інший", але умовний Успіх на базарі злісний уклоніст від податків. Або труси або хрестик, як пише топ 1% успішних будівельник
Як правило
на кожен касовий треба купувати ліцензію на алкоголь і на тютюн...
Тому мережа стоїть перед вибором
Заплатити додатково на кожен касовий 10000 грн/рік ( і вкласти цей платіж в ціну товарів)
Або розділити покупців написом
Ця каса не обслуговує товари алкогольні і тютюнові...
Або програмно вибивати підакцизний тютюн/алкоголь на одному касовому апараті ( але тоді чек по терміналу повинен відповідати чеку по касовому) - тому й виходять такі випадки.
ПС
Спростити роботу , продажем ліцензії на одну адресу - гетьманцев не хоче , бо тоді весь ринок на 7-му км -буде працювати через одну ліцензію
продати ліцензію на підприємця
тоді підприємець відкриє 1000 магазинів на всій Україні
Продати ліцензію на підприємець-адреса...-гетьманцев поки що не догадався
тому флаймани пікають два рази.
якщо не купуються підакцизні товари, а на касі кажуть що буде два чеки і кожен проплатити окремо, то хто кому Рабінович?
тому і писав "укроп один чек, петрушка інший", а не "бухло одинк чек, закусь інший", хоче це теж мутняк ще був би з підакцизними
будівельник, не намагайся прикидатися, що всі інші валянки, а ти нобелівський лауреат
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Додано: Суб 27 кві, 2024 17:47
flyman написав:
якщо не купуються підакцизні товари, а на касі кажуть що буде два чеки і кожен проплатити окремо, то хто кому Рабінович?
Рабіновічи такими дрібницями не мараються
Це два флаймени на єдиному податку не хочуть перевищити поріг в 5 млн...адже хіба можна сплатити 32000 з кожних 5 млн обороту...це ж до банкрутства недалеко...
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