flyman написав:при покупці в умовному супермаркеті касирша: "пропікайте пару разів картою на різні чеки - укроп на один ФОП, петрушка на інший", але умовний Успіх на базарі злісний уклоніст від податків. Або труси або хрестик, як пише топ 1% успішних будівельник
Як правило на кожен касовий треба купувати ліцензію на алкоголь і на тютюн... Тому мережа стоїть перед вибором Заплатити додатково на кожен касовий 10000 грн/рік ( і вкласти цей платіж в ціну товарів) Або розділити покупців написом Ця каса не обслуговує товари алкогольні і тютюнові... Або програмно вибивати підакцизний тютюн/алкоголь на одному касовому апараті ( але тоді чек по терміналу повинен відповідати чеку по касовому) - тому й виходять такі випадки.
ПС Спростити роботу , продажем ліцензії на одну адресу - гетьманцев не хоче , бо тоді весь ринок на 7-му км -буде працювати через одну ліцензію продати ліцензію на підприємця тоді підприємець відкриє 1000 магазинів на всій Україні Продати ліцензію на підприємець-адреса...-гетьманцев поки що не догадався тому флаймани пікають два рази.
якщо не купуються підакцизні товари, а на касі кажуть що буде два чеки і кожен проплатити окремо, то хто кому Рабінович? тому і писав "укроп один чек, петрушка інший", а не "бухло одинк чек, закусь інший", хоче це теж мутняк ще був би з підакцизними будівельник, не намагайся прикидатися, що всі інші валянки, а ти нобелівський лауреат
flyman написав:якщо не купуються підакцизні товари, а на касі кажуть що буде два чеки і кожен проплатити окремо, то хто кому Рабінович?
Рабіновічи такими дрібницями не мараються Це два флаймени на єдиному податку не хочуть перевищити поріг в 5 млн...адже хіба можна сплатити 32000 з кожних 5 млн обороту...це ж до банкрутства недалеко...
Shaman написав:а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.
та ви що! Оплата комуналки, оплата бензину... Одежа у ТРЦ зі скидками, я навіть не уявляю що зараз можна купити на ринку, щоб воно вийшло дешевше ніж у ТРЦ. А якщо взагалі порівняти покупки з закордону з доставкою сюди.... На ринок зараз ходять або дурні, або ідіоти, які не можуть замовити у сансеї\бершці з Польши доставкою місекспресом. Мені навіть труси жінка звідти заказує... Оплата на місці курьєру... Но ми знов не про те. Середня в УА десь 18К грн. за аренду пересічний віддає десь 10-12К, комуналка ще 3-5К. їжа зімою на ринку налом? КАМОН. Ще літом у бабусі ти купиш шось... Але зімою.... Їжа десь виходе ще 10-15К на родину з 2 дорослих та дитини. Та про які 50% налом бабці за петрушку та цибулю ви кажете?