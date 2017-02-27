Додано: Суб 27 кві, 2024 21:20

budivelnik Lm синій 25 штук має бути одна позиція не залежно від того по якій ціні він прийшов, хоч по 5 грн хоч по 25 грн, то вже ваша 1С ( або інша crm) визначає по якій ціні його списувати, це має налаштовуватися , по середній ціні приходу, по останній ціні приходу , по порядку приходу і так далі . В карточці товару , чи в залишках завжди можна побачити в 1С, скільки овару по якій ціні прийшло. Створювати в базі кожен раз нову номенклатуру ,тобто нову SKU , якщо ціна товару змінилась це маразм. Зайшов в карту товару (чи в залишки ) я вже забув точніше і глянув скільки товару по якій ціні прийшло в стовпчик кількість і ціна - так воно є в 1С.

А от який товар списується ( продається) з якого приходу це я вже забув, але це мало б налаштовуватися . І потім коли крутиш звіт по продажах то бачиш рентабельність (націнку) по кожному товару (sku) в кожній продажі . Напрягайте програмістів 1С чи іншого сервісу всі звіти налаштовуються. Згадав поки писав !чому іноді націнка виходила мінусова ! був зворотній парадокс товар при новому приході дешевшав , менеджер робив націнку орієнтуючись на останній прихід товару 10% , а старий прихід був дорожчим )) і в першу чергу 1С списує товар який прийшов ранніше , тобто той що на складі довше. Чому рідко такий глюк виходив - бо товар на приході частіше дорожчав ніж дешевшав.