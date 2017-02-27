flyman написав:при покупці в умовному супермаркеті касирша: "пропікайте пару разів картою на різні чеки - укроп на один ФОП, петрушка на інший", але умовний Успіх на базарі злісний уклоніст від податків. Або труси або хрестик, як пише топ 1% успішних будівельник
Як правило на кожен касовий треба купувати ліцензію на алкоголь і на тютюн... Тому мережа стоїть перед вибором Заплатити додатково на кожен касовий 10000 грн/рік ( і вкласти цей платіж в ціну товарів) Або розділити покупців написом Ця каса не обслуговує товари алкогольні і тютюнові... Або програмно вибивати підакцизний тютюн/алкоголь на одному касовому апараті ( але тоді чек по терміналу повинен відповідати чеку по касовому) - тому й виходять такі випадки.
ПС Спростити роботу , продажем ліцензії на одну адресу - гетьманцев не хоче , бо тоді весь ринок на 7-му км -буде працювати через одну ліцензію продати ліцензію на підприємця тоді підприємець відкриє 1000 магазинів на всій Україні Продати ліцензію на підприємець-адреса...-гетьманцев поки що не догадався тому флаймани пікають два рази.
якщо не купуються підакцизні товари, а на касі кажуть що буде два чеки і кожен проплатити окремо, то хто кому Рабінович? тому і писав "укроп один чек, петрушка інший", а не "бухло одинк чек, закусь інший", хоче це теж мутняк ще був би з підакцизними будівельник, не намагайся прикидатися, що всі інші валянки, а ти нобелівський лауреат
flyman написав:якщо не купуються підакцизні товари, а на касі кажуть що буде два чеки і кожен проплатити окремо, то хто кому Рабінович?
Рабіновічи такими дрібницями не мараються Це два флаймени на єдиному податку не хочуть перевищити поріг в 5 млн...адже хіба можна сплатити 32000 з кожних 5 млн обороту...це ж до банкрутства недалеко...
Shaman написав:а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.
та ви що! Оплата комуналки, оплата бензину... Одежа у ТРЦ зі скидками, я навіть не уявляю що зараз можна купити на ринку, щоб воно вийшло дешевше ніж у ТРЦ. А якщо взагалі порівняти покупки з закордону з доставкою сюди.... На ринок зараз ходять або дурні, або ідіоти, які не можуть замовити у сансеї\бершці з Польши доставкою місекспресом. Мені навіть труси жінка звідти заказує... Оплата на місці курьєру... Но ми знов не про те. Середня в УА десь 18К грн. за аренду пересічний віддає десь 10-12К, комуналка ще 3-5К. їжа зімою на ринку налом? КАМОН. Ще літом у бабусі ти купиш шось... Але зімою.... Їжа десь виходе ще 10-15К на родину з 2 дорослих та дитини. Та про які 50% налом бабці за петрушку та цибулю ви кажете?
Acceptus написав:Зацініть краще таку тему: А ви тут розглядали нову фішку від "Нової Пошти" - покупка корпоративних облігацій через зостосунок NovaPay?
А почему её нужно заценивать именно сейчас и именно на валютной ветке? Оно уже давно обсуждается, как минимум, здесь и здесь. Правда, уже третий месяц с открытия продаж в приложении (и уже не первый год с открытия продаж этих облигаций в принципе), а вопросов не много. Может потому, что всё понятно и обсуждать нечего.
Shaman написав:а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.
та ви що! ... Одежа у ТРЦ зі скидками, я навіть не уявляю що зараз можна купити на ринку, щоб воно вийшло дешевше ніж у ТРЦ.
Ні, синку, це - фантастика!(с) Шаман абсолютно правий. Інакше ринки вже б закрилися. Приїжджайте в Мико, Одесу, Харків, Хмельницький - там весь одяг дешевший, ніж у ТРЦ зі знижками. Я кажу про новий, модний якісний одяг, а не про барахло, яке завалялося на складі та його тре терміново позбутися.
dimo_0n написав: На ринок зараз ходять або дурні, або ідіоти, які не можуть замовити у сансеї\бершці з Польши доставкою місекспресом. Мені навіть труси жінка звідти заказує... Оплата на місці курьєру...
Замовити одяг за кордоном? Ви розумієте, що джинси підібрати в інтернет - це лотерея? Як брати плаття, коли не можеш помацати руками тканину? Як брати без примірки взуття? Якщо не підійшло, то вартість доставки за рахунок покупця + втрата купи часу на обмін і не факт, що вдало.
dimo_0n написав:Но ми знов не про те. Середня в УА десь 18К грн. за аренду пересічний віддає десь 10-12К, комуналка ще 3-5К. їжа зімою на ринку налом? КАМОН.
У нас всі пересічні живуть в оренді? Камон. На ринку зараз скупляються переважно: - пенси (тому що звикли); - військові (тому що є гроші та немає часу лазити по ТРЦ); - молодь (яка гуляє на свіжому повітрі); - працівники ринку (вони знають, де дешевше та якісний товар); - жінки (які вміють рахувати гроші). В інтернеті скупляються: переважно домогосподарки та ухилянти (які не виходять з дому). У ТРЦ скупляються: переважно молодь та "папіки". Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами.
budivelnik Lm синій 25 штук має бути одна позиція не залежно від того по якій ціні він прийшов, хоч по 5 грн хоч по 25 грн, то вже ваша 1С ( або інша crm) визначає по якій ціні його списувати, це має налаштовуватися , по середній ціні приходу, по останній ціні приходу , по порядку приходу і так далі . В карточці товару , чи в залишках завжди можна побачити в 1С, скільки овару по якій ціні прийшло. Створювати в базі кожен раз нову номенклатуру ,тобто нову SKU , якщо ціна товару змінилась це маразм. Зайшов в карту товару (чи в залишки ) я вже забув точніше і глянув скільки товару по якій ціні прийшло в стовпчик кількість і ціна - так воно є в 1С. А от який товар списується ( продається) з якого приходу це я вже забув, але це мало б налаштовуватися . І потім коли крутиш звіт по продажах то бачиш рентабельність (націнку) по кожному товару (sku) в кожній продажі . Напрягайте програмістів 1С чи іншого сервісу всі звіти налаштовуються. Згадав поки писав !чому іноді націнка виходила мінусова ! був зворотній парадокс товар при новому приході дешевшав , менеджер робив націнку орієнтуючись на останній прихід товару 10% , а старий прихід був дорожчим )) і в першу чергу 1С списує товар який прийшов ранніше , тобто той що на складі довше. Чому рідко такий глюк виходив - бо товар на приході частіше дорожчав ніж дешевшав.
yama Ви описуєте логіку, коли відкривається магазин із найманими працівниками. Для нього облік товару не буде зайвим. Я ж казав про проблеми обліку на ринку, наприклад влеозапчастин Успіха, коли бізнес існує вже 30 років, його веде 1 людина, є 1000500 різновидів товару, частину якого не знаєш коли від кого і по чому купив, можливий торг...