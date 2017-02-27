Додано: Суб 27 кві, 2024 22:52

yama написав: budivelnik Lm синій 25 штук має бути одна позиція не залежно від того по якій ціні він прийшов budivelnik Lm синій 25 штук має бути одна позиція не залежно від того по якій ціні він прийшов

1 Не вчіть тата дітей робитиЯ 30 років на ринку і якщо за цей час мене ще не закрили чи не заштрафували чи ще якесь не...то значить що і як зробити - я знаю краще від тих хто мене перевіряє.2 Я описував маразм ситуаціїЗ моєї точки зоруа - Якщо ввести наприклад 10-100 груп товарів ( в кожній групі товар з +/- однаковим податковим навантаженням) обовязкові для всієї Україниб - не чіпляючись до назви в цій групі ( може бути загальна - горілка , а може бути розписана горілка ЛГЗ 100 грамакцизна марка.....) дозволити працювати по групно3 Тоа - Державі легше перевіряти , бо групи для всіх продавців однакові , тому головне знати суму товару проданого в групі....б - а ще краще всіх оснастити касовими( це вже зроблено) , з допомогою якого при виписці товарної накладної від постачальника до отримувача буде всього 10-100груп для податкового обліку і скільки хочеш (при потребі) для потоварного , і ці данні нехай автоматично йдуть так як зараз йдуть чеки.Далі все простоЯкщо перехід товару з групи з одним рівнем навантаження до групи з іншим рівнем навантаження - відсутній, то все перевіряється автоматично..ПСЗараз всього кілька таких группаливоалкогольь (три -пять груп , слабо ,пиво , вино,коньяк/віскарь/ром, горілка,)тютюн ,аптекаможе є якісь ще специфічні....Тоді можна і кількість контролюючих зменшувати , і податкові навантаження змінювати...А такВсе зроблено таким чином що помилки є у ВСІХЯма, як хочете-можемо зустрітись і якщо не боїтесь за свою конфіденційність я готовий знайти у веденні Вашого бізнесу помилки за які може зачепитись податкова і виписати Вам штрафи)