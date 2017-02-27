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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 126
36,00-36,50
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2
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Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:35

  budivelnik написав:
  flyman написав:при покупці в умовному супермаркеті касирша: "пропікайте пару разів картою на різні чеки - укроп на один ФОП, петрушка на інший", але умовний Успіх на базарі злісний уклоніст від податків. Або труси або хрестик, як пише топ 1% успішних будівельник
Як правило
на кожен касовий треба купувати ліцензію на алкоголь і на тютюн...
Тому мережа стоїть перед вибором
Заплатити додатково на кожен касовий 10000 грн/рік ( і вкласти цей платіж в ціну товарів)
Або розділити покупців написом
Ця каса не обслуговує товари алкогольні і тютюнові...
Або програмно вибивати підакцизний тютюн/алкоголь на одному касовому апараті ( але тоді чек по терміналу повинен відповідати чеку по касовому) - тому й виходять такі випадки.

ПС
Спростити роботу , продажем ліцензії на одну адресу - гетьманцев не хоче , бо тоді весь ринок на 7-му км -буде працювати через одну ліцензію
продати ліцензію на підприємця
тоді підприємець відкриє 1000 магазинів на всій Україні
Продати ліцензію на підприємець-адреса...-гетьманцев поки що не догадався
тому флаймани пікають два рази.

якщо не купуються підакцизні товари, а на касі кажуть що буде два чеки і кожен проплатити окремо, то хто кому Рабінович?
тому і писав "укроп один чек, петрушка інший", а не "бухло одинк чек, закусь інший", хоче це теж мутняк ще був би з підакцизними
будівельник, не намагайся прикидатися, що всі інші валянки, а ти нобелівський лауреат
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:47

  flyman написав:якщо не купуються підакцизні товари, а на касі кажуть що буде два чеки і кожен проплатити окремо, то хто кому Рабінович?
Рабіновічи такими дрібницями не мараються
Це два флаймени на єдиному податку не хочуть перевищити поріг в 5 млн...адже хіба можна сплатити 32000 з кожних 5 млн обороту...це ж до банкрутства недалеко...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.

та ви що! Оплата комуналки, оплата бензину... Одежа у ТРЦ зі скидками, я навіть не уявляю що зараз можна купити на ринку, щоб воно вийшло дешевше ніж у ТРЦ. А якщо взагалі порівняти покупки з закордону з доставкою сюди.... На ринок зараз ходять або дурні, або ідіоти, які не можуть замовити у сансеї\бершці з Польши доставкою місекспресом. Мені навіть труси жінка звідти заказує... Оплата на місці курьєру...
Но ми знов не про те. Середня в УА десь 18К грн. за аренду пересічний віддає десь 10-12К, комуналка ще 3-5К. їжа зімою на ринку налом? КАМОН. Ще літом у бабусі ти купиш шось... Але зімою.... Їжа десь виходе ще 10-15К на родину з 2 дорослих та дитини. Та про які 50% налом бабці за петрушку та цибулю ви кажете?

https://www.youtube.com/shorts/Bp7qtqLeFrY
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:18

  Acceptus написав:Зацініть краще таку тему:
А ви тут розглядали нову фішку від "Нової Пошти" - покупка корпоративних облігацій через зостосунок NovaPay?

А почему её нужно заценивать именно сейчас и именно на валютной ветке? Оно уже давно обсуждается, как минимум, здесь и здесь. Правда, уже третий месяц с открытия продаж в приложении (и уже не первый год с открытия продаж этих облигаций в принципе), а вопросов не много. Может потому, что всё понятно и обсуждать нечего.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:11

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.

та ви що! ... Одежа у ТРЦ зі скидками, я навіть не уявляю що зараз можна купити на ринку, щоб воно вийшло дешевше ніж у ТРЦ.

Ні, синку, це - фантастика!(с)
Шаман абсолютно правий. Інакше ринки вже б закрилися.
Приїжджайте в Мико, Одесу, Харків, Хмельницький - там весь одяг дешевший, ніж у ТРЦ зі знижками. Я кажу про новий, модний якісний одяг, а не про барахло, яке завалялося на складі та його тре терміново позбутися.

  dimo_0n написав: На ринок зараз ходять або дурні, або ідіоти, які не можуть замовити у сансеї\бершці з Польши доставкою місекспресом. Мені навіть труси жінка звідти заказує... Оплата на місці курьєру...

Замовити одяг за кордоном? Ви розумієте, що джинси підібрати в інтернет - це лотерея? Як брати плаття, коли не можеш помацати руками тканину? Як брати без примірки взуття? Якщо не підійшло, то вартість доставки за рахунок покупця + втрата купи часу на обмін і не факт, що вдало.
  dimo_0n написав:Но ми знов не про те. Середня в УА десь 18К грн. за аренду пересічний віддає десь 10-12К, комуналка ще 3-5К. їжа зімою на ринку налом? КАМОН.

У нас всі пересічні живуть в оренді? Камон.
На ринку зараз скупляються переважно: - пенси (тому що звикли); - військові (тому що є гроші та немає часу лазити по ТРЦ); - молодь (яка гуляє на свіжому повітрі); - працівники ринку (вони знають, де дешевше та якісний товар); - жінки (які вміють рахувати гроші).
В інтернеті скупляються: переважно домогосподарки та ухилянти (які не виходять з дому).
У ТРЦ скупляються: переважно молодь та "папіки".
Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:20

budivelnik Lm синій 25 штук має бути одна позиція не залежно від того по якій ціні він прийшов, хоч по 5 грн хоч по 25 грн, то вже ваша 1С ( або інша crm) визначає по якій ціні його списувати, це має налаштовуватися , по середній ціні приходу, по останній ціні приходу , по порядку приходу і так далі . В карточці товару , чи в залишках завжди можна побачити в 1С, скільки овару по якій ціні прийшло. Створювати в базі кожен раз нову номенклатуру ,тобто нову SKU , якщо ціна товару змінилась це маразм. Зайшов в карту товару (чи в залишки ) я вже забув точніше і глянув скільки товару по якій ціні прийшло в стовпчик кількість і ціна - так воно є в 1С.
А от який товар списується ( продається) з якого приходу це я вже забув, але це мало б налаштовуватися . І потім коли крутиш звіт по продажах то бачиш рентабельність (націнку) по кожному товару (sku) в кожній продажі . Напрягайте програмістів 1С чи іншого сервісу всі звіти налаштовуються. Згадав поки писав !чому іноді націнка виходила мінусова ! був зворотній парадокс товар при новому приході дешевшав , менеджер робив націнку орієнтуючись на останній прихід товару 10% , а старий прихід був дорожчим )) і в першу чергу 1С списує товар який прийшов ранніше , тобто той що на складі довше. Чому рідко такий глюк виходив - бо товар на приході частіше дорожчав ніж дешевшав.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:39

yama Ви описуєте логіку, коли відкривається магазин із найманими працівниками. Для нього облік товару не буде зайвим. Я ж казав про проблеми обліку на ринку, наприклад влеозапчастин Успіха, коли бізнес існує вже 30 років, його веде 1 людина, є 1000500 різновидів товару, частину якого не знаєш коли від кого і по чому купив, можливий торг...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 22:51

  Дюрі-бачі написав:yama Ви описуєте логіку, коли відкривається магазин із найманими працівниками. Для нього облік товару не буде зайвим. Я ж казав про проблеми обліку на ринку, наприклад влеозапчастин Успіха, коли бізнес існує вже 30 років, його веде 1 людина, є 1000500 різновидів товару, частину якого не знаєш коли від кого і по чому купив, можливий торг...

Сам же бізнес буде кращий і облік буде вести самому зручніше свої прибутки і витрати в якійсь системі crm . Щоб дійсно не продати товар який був куплений 15 років тому по курсу 8 з націнкою в 10 відсотків. Я був найманим працівником і кожен раз визначав кожного товару вхідну ціну і робив начинку на свій розсуд компанія працює по цей день має чотирьох менеджерів з продажу кожен з яких сам кожного разу визначає ціну приходу в базі і відштовхуючись від неї робить націнку на свій розсуд мінімальна націнка складає 10 відсотків за націнку менше 10 відсотків Тебе спитають. Звісно залежно від типу товару ну і так само цих 10 відсотків націнки має рахуватися від актуальної ціни приходу , а не приходу який був 20 років тому, А такий товар теж є на складі правда в невеликій кількості.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 22:52

  yama написав:budivelnik Lm синій 25 штук має бути одна позиція не залежно від того по якій ціні він прийшов
1 Не вчіть тата дітей робити
Я 30 років на ринку і якщо за цей час мене ще не закрили чи не заштрафували чи ще якесь не...то значить що і як зробити - я знаю краще від тих хто мене перевіряє.
2 Я описував маразм ситуації
З моєї точки зору
а - Якщо ввести наприклад 10-100 груп товарів ( в кожній групі товар з +/- однаковим податковим навантаженням) обовязкові для всієї України
б - не чіпляючись до назви в цій групі ( може бути загальна - горілка , а може бути розписана горілка ЛГЗ 100 грамакцизна марка.....) дозволити працювати по групно
3 То
а - Державі легше перевіряти , бо групи для всіх продавців однакові , тому головне знати суму товару проданого в групі....
б - а ще краще всіх оснастити касовими( це вже зроблено) , з допомогою якого при виписці товарної накладної від постачальника до отримувача буде всього 10-100груп для податкового обліку і скільки хочеш (при потребі) для потоварного , і ці данні нехай автоматично йдуть так як зараз йдуть чеки.

Далі все просто
Якщо перехід товару з групи з одним рівнем навантаження до групи з іншим рівнем навантаження - відсутній, то все перевіряється автоматично..

ПС
Зараз всього кілька таких груп
паливо
алкогольь (три -пять груп , слабо ,пиво , вино,коньяк/віскарь/ром, горілка,)
тютюн ,
аптека
може є якісь ще специфічні....
Тоді можна і кількість контролюючих зменшувати , і податкові навантаження змінювати...

А так
Все зроблено таким чином що помилки є у ВСІХ
Яма, як хочете-можемо зустрітись і якщо не боїтесь за свою конфіденційність я готовий знайти у веденні Вашого бізнесу помилки за які може зачепитись податкова і виписати Вам штрафи)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 22:54

  yama написав:Сам же бізнес буде кращий і облік буде вести самому зручніше свої прибутки і витрати в якійсь системі crm
Я веду в екселі , з допомогою власноруч створених сотні макросів+спеціальної програмки для зєднання моїх макросів з касовим....Те що я можу витворяти в режимі реального часу - не може ніяка црм
і кожен раз , коли в умовного гетьманцева зявляється чергова брєдова ідея - в мене зявляється один-три макроса , які множать його ідею на нуль , але дозволяють мені залишатись в правовому полі ( ясно що не на 100%, але точно що більше ніж на 70)
budivelnik
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