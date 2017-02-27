Додано: Суб 27 кві, 2024 23:50

fler написав: Замовити одяг за кордоном? Ви розумієте, що джинси підібрати в інтернет - це лотерея? Як брати плаття, коли не можеш помацати руками тканину? Як брати без примірки взуття? Якщо не підійшло, то вартість доставки за рахунок покупця + втрата купи часу на обмін і не факт, що вдало. Замовити одяг за кордоном? Ви розумієте, що джинси підібрати в інтернет - це лотерея? Як брати плаття, коли не можеш помацати руками тканину? Як брати без примірки взуття? Якщо не підійшло, то вартість доставки за рахунок покупця + втрата купи часу на обмін і не факт, що вдало.

fler написав: нас всі пересічні живуть в оренді? Камон.

На ринку зараз скупляються переважно: - пенси (тому що звикли); - військові (тому що є гроші та немає часу лазити по ТРЦ); - молодь (яка гуляє на свіжому повітрі); - працівники ринку (вони знають, де дешевше та якісний товар); - жінки (які вміють рахувати гроші).

В інтернеті скупляються: переважно домогосподарки та ухилянти (які не виходять з дому).

У ТРЦ скупляються: переважно молодь та "папіки".

Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами. нас всі пересічні живуть в оренді? Камон.На ринку зараз скупляються переважно: - пенси (тому що звикли); - військові (тому що є гроші та немає часу лазити по ТРЦ); - молодь (яка гуляє на свіжому повітрі); - працівники ринку (вони знають, де дешевше та якісний товар); - жінки (які вміють рахувати гроші).В інтернеті скупляються: переважно домогосподарки та ухилянти (які не виходять з дому).У ТРЦ скупляються: переважно молодь та "папіки".Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами.

А ви розумієте, що в Німеччині ти замовляешь, тобі привозять до дверей та залишають, ти міряешь, та якщо не хочеш - відмовляєшся... Так само(ну +/-) у нас. Заказав, курьєр привіз. Тобі не підійшло - відмовився. Все.Це проблема якогось окремого слоюю населення, якій досі живе у совку по його правилам... Це нормально замовити, поміряти та відмовитись...А пересічний з 15К ЗП сильно може дозволити власне житло? Камон!Пенсии зараз скупляться у магазинах АТБ. Або якихось місцевих. В мене є у місті такі - Файно. Пенсии там отримують знижки 10% до 12 години...Моя бабця, 73 роки, вже не може виходити сама з хати. Тому саме я скупляюсь для неї, та сплачую комуналку... Ось така вона, країна вільних, коли я з налогов плачу ії пенсію, та я ж ії ще содержу на старості років))Якісний одяг на ринку? Це взагалі якась діч. Мене колись торкнуло, та я купив на ринку ньюбеланс кроси, які за рік розвалились. А оригінали я ношу по 5-7років. Як кажуть - скупоц платит дважды, а дурак - всю жизнь.Купувати в мережі - зручно. Та не тре казати що цим користуються або домогосподарки або ухилянти... Мені зручніше замовити піцу з доставкою до дому, ніж самому їхати на своєму авто, витрачати бенз, час. Я ліпше заплачу ті 50-100 грн за доставку, чим буду гоняти крузак, який на ті 20-30км сожре соляри на 300 грн.