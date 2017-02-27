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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:50
fler написав:
Замовити одяг за кордоном? Ви розумієте, що джинси підібрати в інтернет - це лотерея? Як брати плаття, коли не можеш помацати руками тканину? Як брати без примірки взуття? Якщо не підійшло, то вартість доставки за рахунок покупця + втрата купи часу на обмін і не факт, що вдало.
А ви розумієте, що в Німеччині ти замовляешь, тобі привозять до дверей та залишають, ти міряешь, та якщо не хочеш - відмовляєшся... Так само(ну +/-) у нас. Заказав, курьєр привіз. Тобі не підійшло - відмовився. Все.
Це проблема якогось окремого слоюю населення, якій досі живе у совку по його правилам... Це нормально замовити, поміряти та відмовитись...
fler написав:
нас всі пересічні живуть в оренді? Камон.
На ринку зараз скупляються переважно: - пенси (тому що звикли); - військові (тому що є гроші та немає часу лазити по ТРЦ); - молодь (яка гуляє на свіжому повітрі); - працівники ринку (вони знають, де дешевше та якісний товар); - жінки (які вміють рахувати гроші).
В інтернеті скупляються: переважно домогосподарки та ухилянти (які не виходять з дому).
У ТРЦ скупляються: переважно молодь та "папіки".
Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами.
А пересічний з 15К ЗП сильно може дозволити власне житло? Камон!
Пенсии зараз скупляться у магазинах АТБ. Або якихось місцевих. В мене є у місті такі - Файно. Пенсии там отримують знижки 10% до 12 години...
Моя бабця, 73 роки, вже не може виходити сама з хати. Тому саме я скупляюсь для неї, та сплачую комуналку... Ось така вона, країна вільних, коли я з налогов плачу ії пенсію, та я ж ії ще содержу на старості років))
Якісний одяг на ринку? Це взагалі якась діч. Мене колись торкнуло, та я купив на ринку ньюбеланс кроси, які за рік розвалились. А оригінали я ношу по 5-7років. Як кажуть - скупоц платит дважды, а дурак - всю жизнь.
Купувати в мережі - зручно. Та не тре казати що цим користуються або домогосподарки або ухилянти... Мені зручніше замовити піцу з доставкою до дому, ніж самому їхати на своєму авто, витрачати бенз, час. Я ліпше заплачу ті 50-100 грн за доставку, чим буду гоняти крузак, який на ті 20-30км сожре соляри на 300 грн.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Нед 28 кві, 2024 00:03, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:53
Дюрі-бачі написав:
влеозапчастин Успіха,
Так там і заробітку було... Він ледве жив.... Я помятаю як він скаржився...
То треба таких загнати до закриття, щоб він пішов на біржу та отримував якісь кошти від платників податків? Чи може хай собі там живе, не потребує допомоги, та якось зводе кінець з кінцями? Ні. Давайте його зпбовяжемл встановити РРО, наняти буха, админа, якій налаштуе бас або 1С..... Все для людей
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Нед 28 кві, 2024 00:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:59
dimo_0n написав: Дюрі-бачі написав:
влеозапчастин Успіха,
Так там і заробітку було... Він ледве жив.... Я помятаю як він скаржився...
То треба таких загнати до закриття, щоб він пішов на біржу та отримував якісь кошти від платників податків? Чи може хай собі там живе, не потребує допомоги, та якось зводе кінець з кінцями?
першосортний младовоєнпенс думає, що гроші держава йому бере з тумбочки (і ще від партнерів, які даватимуть вічно), а самозайняті долярчики-Успіхи то податкові ухилянти
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flyman
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:02
Муха. Ти щось знов наплутав.
Я Успіха ніколи второстортним не вважав.
Я кажу ще раз. Я плачу податки. Але я розумію чому маленький бізнеси не хочуть іх платии.... Та вже 5-ту сторінку про це кажу....
До речі. Зараз влада бере саме з тумбочки
А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів. Так само як всі імперії сотні років тому
У государства нет денег, окромя налогов и международных подачек/займов за которые платит пересичный(с)
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dimo_0n
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Додано: Нед 28 кві, 2024 01:23
Востаннє редагувалось shatenerbi
в Нед 28 кві, 2024 02:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 01:25
Ну якщо твоя бабуся за 73 роки ніхєра не робила, як і її діти то шо ти хочеш?
Де діти тої бабусі - такі ж тупі як вона чи спилися?)
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Додано: Нед 28 кві, 2024 03:07
dimo_0n написав:
Я кажу ще раз. Я плачу податки.
А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів.
Я обожнюю цих так званих громадян, що не мають поваги ні до чужої праці, ні до власної держави...крім собі подібних)
Виплеканий егоїзм, що підкріплюється прадо або лексусом десятирічної давнини (на газу) і надією, що вони хоч щось із себе мають.
Рабів до раю не пускають.
У ТЦК дані давно оновлювали?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 03:13
dimo_0n написав:
Я кажу ще раз. Я плачу податки.
А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів.
Я обожнюю цих так званих громадян, що не мають поваги ні до чужої праці, ні до власної держави...крім собі подібних)
Виплеканий егоїзм, що підкріплюється прадо або лексусом десятирічної давнини (на газу) і надією, що вони хоч щось із себе мають.
Рабів до раю не пускають.
У ТЦК дані давно оновлювали?
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Навуходоносор
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Додано: Нед 28 кві, 2024 07:36
Напишіть ці 5 форумчан які обрали такий курс і чому - це по приколу чи був реальний кейс ?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 07:44
Навуходоносор написав: dimo_0n написав:
Я кажу ще раз. Я плачу податки.
А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів.
Я обожнюю цих так званих громадян, що не мають поваги ні до чужої праці, ні до власної держави...крім собі подібних)
Виплеканий егоїзм, що підкріплюється прадо або лексусом десятирічної давнини (на газу) і надією, що вони хоч щось із себе мають.
Рабів до раю не пускають.
У ТЦК дані давно оновлювали?
Не оновив в тцк дані , сплатив податки не в повному обсязі , що ще ?
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sens
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