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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:35
По курсу: він не міняється, тільки деякі дуже звузились, працюють 39.84 на 39.88, боковик.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:41
Vadim_ При чем тут печатание пересічними? Обясню сильно упрощенно на пальцах, народ держит деньги в банковской системе даже на текущих счетах. Случаеются определенные события и народ начинает резко уменьшать свои средства на счетах и забирать наличными. Общий балланс гривны в обращении никак не меняется, но банкам приходится инкассировать наличные из нацбанка, когда объемы наличных растут больше обычных нбу отгружает новые купюры из заранее напечатанных, но не введенных резервов, так безналичная гривна превращается в наличную и денег в системе больше не становится от этого. В связи со страхами мобилизационной эпопеей народ поснимал со счетов круглую сумму, вот тебе и новые купюры, и как раз в первую очередь они и попадают валютчикам.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Курс НБУ на 29.02.24
39,6015 грн за 1 USD (-0,0687 грн).
42,4409 грн за 1 EUR (-0,0796 грн).
Додано: Суб 27 кві, 2024 08:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Игорь Алексєєвич,
Через місяць вже літо, але щось "літні" 37.20-37.50 навіть не проглядаються.
Ваш прогноз ще в силі?
Додано: Суб 27 кві, 2024 12:51
Всім привіт!
Пропоную не лаятись з приводу "хто більше платить податків".
Зацініть краще таку тему:
Тут багато хто переходе з валюти в валюту, розміщує депозити і купує державні облігації...
А ви тут розглядали нову фішку від "Нової Пошти" - покупка корпоративних облігацій через зостосунок NovaPay?
Хто їх випускає, які гарантії, як із фінансами в емітента...
Є цікаві факти!
Я не рекламую, я пропоную почитати моє невелике дослідження, тому що моє оточення цікавилося - ось я і трохи покопався - кому цікаво більше інфо з циферками тут:
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Наофтопили ми податками знатно, краще повертатись до теми: коли нам дадуть вже обіцяні США 7 млр. $? Є якийсь графік?
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:00
Я так зрозумів, що ці гроші підуть американським виробникам, як оплата контрактів на поставку зброї. І вироблятися та поставлятися ця зброя буде на протязі кількох років. Що також непогано, бо значить довгострокове співробітництво навіть при можливому президентові Трампі.
Додано: Нед 28 кві, 2024 12:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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