The_Rebel написав:
Я так зрозумів, що ці гроші підуть американським виробникам, як оплата контрактів на поставку зброї. І вироблятися та поставлятися ця зброя буде на протязі кількох років. Що також непогано, бо значить довгострокове співробітництво навіть при можливому президентові Трампі.
Не вірно зрозумів.
$11,3 млрд на поточні військові операції США в регіоні;
• $13,8 млрд на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг;
• $7,9 млрд як пряма фінансова допомога у кредит з можливістю анулювати 50% боргу після 15 листопада 2024 року з урахуванням перегляду Конгресом;
• $26 млн на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.