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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 18:39
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав:
Наофтопили ми податками знатно, краще повертатись до теми: коли нам дадуть вже обіцяні США 7 млр. $? Є якийсь графік?
Я так зрозумів, що ці гроші підуть американським виробникам, як оплата контрактів на поставку зброї. І вироблятися та поставлятися ця зброя буде на протязі кількох років. Що також непогано, бо значить довгострокове співробітництво навіть при можливому президентові Трампі.
Не вірно зрозумів.
$11,3 млрд на поточні військові операції США в регіоні;
• $13,8 млрд на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг;
• $7,9 млрд як пряма фінансова допомога у кредит з можливістю анулювати 50% боргу після 15 листопада 2024 року з урахуванням перегляду Конгресом;
• $26 млн на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 21:29
flysoulfly написав: Denik написав: sens написав:
Допомога від США більше бентежить
При затвердженні допомоги США курс може впасти на гривню на фоні продажів сільгоспвиробників.
думаю, що тоді може й на 2+ грн впасти, якщо злив буде ще й при бажанні Нацбанку не викупати до самого "дна". Короткосроково.
Допомогу затвердили і курс не впав на 2 гривні, а лише на 30 -40 копійок та й то думаю з понеділка відіграє падіння!
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