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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 18:39
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав:
Наофтопили ми податками знатно, краще повертатись до теми: коли нам дадуть вже обіцяні США 7 млр. $? Є якийсь графік?
Я так зрозумів, що ці гроші підуть американським виробникам, як оплата контрактів на поставку зброї. І вироблятися та поставлятися ця зброя буде на протязі кількох років. Що також непогано, бо значить довгострокове співробітництво навіть при можливому президентові Трампі.
Не вірно зрозумів.
$11,3 млрд на поточні військові операції США в регіоні;
• $13,8 млрд на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг;
• $7,9 млрд як пряма фінансова допомога у кредит з можливістю анулювати 50% боргу після 15 листопада 2024 року з урахуванням перегляду Конгресом;
• $26 млн на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 21:29
flysoulfly написав: Denik написав: sens написав:
Допомога від США більше бентежить
При затвердженні допомоги США курс може впасти на гривню на фоні продажів сільгоспвиробників.
думаю, що тоді може й на 2+ грн впасти, якщо злив буде ще й при бажанні Нацбанку не викупати до самого "дна". Короткосроково.
Допомогу затвердили і курс не впав на 2 гривні, а лише на 30 -40 копійок та й то думаю з понеділка відіграє падіння!
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Додано: Нед 28 кві, 2024 23:06
Realist написав: Навуходоносор написав:Ми потроху спускаємось до стану
громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку.
Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні
На жаль ми ще не почали цей процес. І не почнемо допоки наша влада не почне брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. 10 років війни, а вони продовжують думати про свій рейтинг і відмовляються брати відповідальність за країну.
Із дорослих в країні - тільки військові та волонтери та невелика група молодих депутатів, чиновників, економістів та журналістів. Всі решта - "діти" які думають, що якщо дорослі не звертають увагу, то воно якось минеться.
Хочете менш-більш тверезої оцінки ситуації - дивіться останнє інтерв'ю Чмута.
Тай Сомик абсолютно правий. Звідки брати +70 тис/міс
якщо грошей на те, що зараз не має і не буде звідки взяти. При тому, що військовим на передку потрібно хоч якось додатково компенсувати ті ризики які їх оточують.
От вам ребус. Як його розв'язати?
Без мобілізації країна не втримає лінію фронту. Із мобілізацією зменшить кількість платників податків
та збільшить кількість отримувачів зарплати від держави при тому, що грошей вже не вистачає.І як розв'язати даний ребус без дорослого, непопулярного рішення?
І як то вдається -- знаходити проблему де її нема?
50тис на нулях. *70тис.грв = 3500млн. Всього +100млн$ щомісяця.
Невже цей 1.2млрд$ на рік -- це останні гроші, а далі лише “голодна смерть”. 😱🙀
А як добре піде мобілізація, то почнуть звільняти з війська втомлених -- хай платять ті безцінні податки.
Це крім того, що ми вклали у військ.ОВДП.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 23:51
Qwerty написав:
Допомогу затвердили і курс не впав на 2 гривні, а лише на 30 -40 копійок та й то думаю з понеділка відіграє падіння!
Я вже писав, що інсайдер (скарбник одного з комерційних банків) сказав, що їхній клієнт-монстр, купівля валюти якого становили часом близько 30% загального обсягу торгів МБ, який був основним накачувальником курсу до 20 квітня, в якому колеги підозрюють ДЕТЕК, в кінці місяця може знову вийти на закупівлі. Ну і в кінці місяця багато хто проплачує платежі по валютних контрактах і для цього купують валюту.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 05:37
Visky написав: Qwerty написав:
Допомогу затвердили і курс не впав на 2 гривні, а лише на 30 -40 копійок та й то думаю з понеділка відіграє падіння!
Я вже писав, що інсайдер (скарбник одного з комерційних банків) сказав, що їхній клієнт-монстр, купівля валюти якого становили часом близько 30% загального обсягу торгів МБ, який був основним накачувальником курсу до 20 квітня, в якому колеги підозрюють ДЕТЕК, в кінці місяця може знову вийти на закупівлі. Ну і в кінці місяця багато хто проплачує платежі по валютних контрактах і для цього купують валюту.
Тобто буде дорожче?
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