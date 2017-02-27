якщо ні, то "растішки курсу" порвуть прогнозуна як тузік грілку?
Кріпись. Ніхто не заганяв тебе в гривневі облігації до травня 25-го.
Знецінюють покупку військових ОВДП колаборанти та іпсошники.
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Вiд Матвiя 7:16
Hotab написав:p_vovk74 Це якщо ловити біля прохідної заводу чи офісу. А якщо вишкрябувати з ліжок баласт , який ніде не працевлаштований офіційно , то можна сотні тисяч витягти. Тому закон , який має ВСІХ витягнути на світ божий в реєстри, а не лише тих хто в світлу і так живе, задуманий правильно. Що вийде - побачимо.
Це якщо шукати по ліжкам і схронам. А шукають саме біля прохідних, по підприємствах, в транспорті в час пік, коли люди їдуть на роботу. Бо план ніхто не відміняв, а план саме на голови, а не на мінімальну шкоду для економіки. Ну і, звичайно, пилососять по вулицях алкашню і наркоманів. В ЗСУ з цим зараз прям біда
flyman справжні мотиви псевдопатріота , який за 2.2 роки війни не задонатив ні копійки , прекрасно розписав Сомік кілька днів тому. За годину ця відповідь отримала кілька «одобрямс» від людей які вже добре знають халамидника. Нажаль відповідь видалено, але ти її читав.
А шукають саме біля прохідних,
Поки не змусять кожного клопа , захованого в подушках і якого бачить лише доставщик пакетів з їжою з Сільпо, заповнити форму «є-ухилянт» (під загрозою штрафів і арештів останніх трусів) , доти будуть ловити тих, хто ходить на роботу.