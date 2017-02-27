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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11405114061140711408

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 127
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
45
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
6
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:38

  Hotab написав:flyman

якщо ні, то "растішки курсу" порвуть прогнозуна як тузік грілку?


Кріпись. Ніхто не заганяв тебе в гривневі облігації до травня 25-го.
Зображення

Знецінюють покупку військових ОВДП колаборанти та іпсошники.

По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити.
Вiд Матвiя 7:16
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:31

  Hotab написав:p_vovk74
Це якщо ловити біля прохідної заводу чи офісу.
А якщо вишкрябувати з ліжок баласт , який ніде не працевлаштований офіційно , то можна сотні тисяч витягти. Тому закон , який має ВСІХ витягнути на світ божий в реєстри, а не лише тих хто в світлу і так живе, задуманий правильно. Що вийде - побачимо.

Це якщо шукати по ліжкам і схронам.
А шукають саме біля прохідних, по підприємствах, в транспорті в час пік, коли люди їдуть на роботу. Бо план ніхто не відміняв, а план саме на голови, а не на мінімальну шкоду для економіки.
Ну і, звичайно, пилососять по вулицях алкашню і наркоманів. В ЗСУ з цим зараз прям біда :-(
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:36

flyman
справжні мотиви псевдопатріота , який за 2.2 роки війни не задонатив ні копійки , прекрасно розписав Сомік кілька днів тому. За годину ця відповідь отримала кілька «одобрямс» від людей які вже добре знають халамидника. Нажаль відповідь видалено, але ти її читав.

А шукають саме біля прохідних,


Поки не змусять кожного клопа , захованого в подушках і якого бачить лише доставщик пакетів з їжою з Сільпо, заповнити форму «є-ухилянт» (під загрозою штрафів і арештів останніх трусів) , доти будуть ловити тих, хто ходить на роботу.
Hotab
 
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