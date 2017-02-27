Навуходоносор написав:Ми потроху спускаємось до стану громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку. Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні
На жаль ми ще не почали цей процес. І не почнемо допоки наша влада не почне брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. 10 років війни, а вони продовжують думати про свій рейтинг і відмовляються брати відповідальність за країну. Із дорослих в країні - тільки військові та волонтери та невелика група молодих депутатів, чиновників, економістів та журналістів. Всі решта - "діти" які думають, що якщо дорослі не звертають увагу, то воно якось минеться. Хочете менш-більш тверезої оцінки ситуації - дивіться останнє інтерв'ю Чмута. Тай Сомик абсолютно правий. Звідки брати +70 тис/міс якщо грошей на те, що зараз не має і не буде звідки взяти. При тому, що військовим на передку потрібно хоч якось додатково компенсувати ті ризики які їх оточують.
От вам ребус. Як його розв'язати? Без мобілізації країна не втримає лінію фронту. Із мобілізацією зменшить кількість платників податків та збільшить кількість отримувачів зарплати від держави при тому, що грошей вже не вистачає. І як розв'язати даний ребус без дорослого, непопулярного рішення?
І як то вдається -- знаходити проблему де її нема?
50тис на нулях. *70тис.грв = 3500млн. Всього +100млн$ щомісяця. Невже цей 1.2млрд$ на рік -- це останні гроші, а далі лише “голодна смерть”. 😱🙀
А як добре піде мобілізація, то почнуть звільняти з війська втомлених -- хай платять ті безцінні податки. Це крім того, що ми вклали у військ.ОВДП.
Qwerty написав:Допомогу затвердили і курс не впав на 2 гривні, а лише на 30 -40 копійок та й то думаю з понеділка відіграє падіння!
Я вже писав, що інсайдер (скарбник одного з комерційних банків) сказав, що їхній клієнт-монстр, купівля валюти якого становили часом близько 30% загального обсягу торгів МБ, який був основним накачувальником курсу до 20 квітня, в якому колеги підозрюють ДЕТЕК, в кінці місяця може знову вийти на закупівлі. Ну і в кінці місяця багато хто проплачує платежі по валютних контрактах і для цього купують валюту.
Qwerty написав:Допомогу затвердили і курс не впав на 2 гривні, а лише на 30 -40 копійок та й то думаю з понеділка відіграє падіння!
Я вже писав, що інсайдер (скарбник одного з комерційних банків) сказав, що їхній клієнт-монстр, купівля валюти якого становили часом близько 30% загального обсягу торгів МБ, який був основним накачувальником курсу до 20 квітня, в якому колеги підозрюють ДЕТЕК, в кінці місяця може знову вийти на закупівлі. Ну і в кінці місяця багато хто проплачує платежі по валютних контрактах і для цього купують валюту.
якщо ні, то "растішки курсу" порвуть прогнозуна як тузік грілку?
Кріпись. Ніхто не заганяв тебе в гривневі облігації до травня 25-го.
Знецінюють покупку військових ОВДП колаборанти та іпсошники.
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Вiд Матвiя 7:16
Qwerty написав:Допомогу затвердили і курс не впав на 2 гривні, а лише на 30 -40 копійок та й то думаю з понеділка відіграє падіння!
Я вже писав, що інсайдер (скарбник одного з комерційних банків) сказав, що їхній клієнт-монстр, купівля валюти якого становили часом близько 30% загального обсягу торгів МБ, який був основним накачувальником курсу до 20 квітня, в якому колеги підозрюють ДЕТЕК, в кінці місяця може знову вийти на закупівлі. Ну і в кінці місяця багато хто проплачує платежі по валютних контрактах і для цього купують валюту.
Тобто буде дорожче?
но судя по курсу купонокарбованца с 1991 и гривны с 1996 дороже будет...всегда со временем будет дороже