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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:50
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:45
Дюрі-бачі написав:
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
може ще побачимо )))
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sergikkc007
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