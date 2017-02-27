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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:50
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:45
Дюрі-бачі написав:
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
може ще побачимо )))
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sergikkc007
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:56
Дюрі-бачі написав:
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
Як на мене так було в історії одне різке укріплення гривні після того як олені та паніці загнали курс до 40 на початку 2015 року. "Різке" падіння курсу - то 30-40 копійок на тиждень.
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Denik
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