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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11406114071140811409>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:45

  Дюрі-бачі написав:Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.


може ще побачимо )))
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.

Як на мене так було в історії одне різке укріплення гривні після того як олені та паніці загнали курс до 40 на початку 2015 року. "Різке" падіння курсу - то 30-40 копійок на тиждень.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

якими ресурсами користуєтеся для моніторингу курсів в касах банків?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:35

sergey_sryvkin https://t.me/currency_rates_ua
asin
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:29

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.

Як на мене так було в історії одне різке укріплення гривні після того як олені та паніці загнали курс до 40 на початку 2015 року. "Різке" падіння курсу - то 30-40 копійок на тиждень.
мэйк 2015 грэйт эгэйн ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:35

Поразительное спокойствие по курсу как на межбанке, так и на наличном.
Ждем очередной зарубежной финансовой помощи, она Украине очень нужна.
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:43

  Victor8 написав:Ждем очередной зарубежной финансовой помощи
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.

а есть предпосылки :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:46

Denik,
Ваш трігер спрацював (штатівське рішення про виділення допомоги було) - але падіння курсу на 1 грн не сталося - що робити ? кого/чого чекати далі?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:03

  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:Ждем очередной зарубежной финансовой помощи
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.

а есть предпосылки :?

Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться.
В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
Victor8
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