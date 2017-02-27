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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:50
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:45
Дюрі-бачі написав:
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
може ще побачимо )))
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sergikkc007
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:56
Дюрі-бачі написав:
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
Як на мене так було в історії одне різке укріплення гривні після того як олені та паніці загнали курс до 40 на початку 2015 року. "Різке" падіння курсу - то 30-40 копійок на тиждень.
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Denik
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:00
якими ресурсами користуєтеся для моніторингу курсів в касах банків?
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:35
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asin
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Додано: Сер 01 тра, 2024 15:29
Denik написав: Дюрі-бачі написав:
Моя теорія про підгін курсу НБУ під потреби олігархів не підтвердилась, інакше б ми в найближчі дні побачили різьке укріплення гривні.
Як на мене так було в історії одне різке укріплення гривні після того як олені та паніці загнали курс до 40 на початку 2015 року. "Різке" падіння курсу - то 30-40 копійок на тиждень.
мэйк 2015 грэйт эгэйн ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 тра, 2024 15:35
Поразительное спокойствие по курсу как на межбанке, так и на наличном.
Ждем очередной зарубежной финансовой помощи, она Украине очень нужна.
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.
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Victor8
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Додано: Сер 01 тра, 2024 15:43
Victor8 написав:
Ждем очередной зарубежной финансовой помощи
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц
.
а есть предпосылки
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Додано: Сер 01 тра, 2024 15:46
Denik,
Ваш трігер спрацював (штатівське рішення про виділення допомоги було) - але падіння курсу на 1 грн не сталося - що робити ? кого/чого чекати далі?
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:03
flysoulfly написав: Victor8 написав:
Ждем очередной зарубежной финансовой помощи
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц
.
а есть предпосылки
Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться.
В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
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Victor8
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