Victor8 написав:Ждем очередной зарубежной финансовой помощи Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.
а есть предпосылки
Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться. В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
оно да.
но кто/когда начинает стабильно выделять по $10млрд./мес
но кто/когда начинает стабильно выделять по $10млрд./мес
Предполагаю, что те, у кого есть полномочия представлять Украину - могут вести переговоры с ЕС о стабильном выделении такой суммы денег в месяц. Разумеется, зачем это надо ЕС - должно быть очень хорошо обосновано.
Hotab написав:Нал знову стрибнув до .90 . Кришка склепу з духом ІА знову опустилась..
Карлсон вообще потерялся в месяцах. Только первая половина марта. Я давал прогнозы, что с 15 февраля курс будет 38,5. В марте курс пойдёт вниз и летом увидим 37,75 и ниже, но возможны скачки в марте до 38,75 и выше. И что не так? Или у летуна март это 1-15 число, а далее пост.)) Фермер со своим пшеном не видел во второй половине февраля курс 38,5, летун не знает сколько дней в марте. Ещё к этой троице юрист должен подключится после похмелья, которого понять может только папа римский)) И три брата акробата после 19.00 будут в сборе и общаться между собой.)) Кто забыл, какой курс был в марте 23г., то на минфине есть таблица курсов по дням за 23г. В марте курс был 39,05 и все ждали 50. Июль 37,20. и ждали уже правда курс 40)) https://minfin.com.ua/ua/currency/usd/2023-03-04/ https://minfin.com.ua/ua/currency/usd/2023-07-21/
Уже май… Муха, ты без дислексиии? Расшифруй, прогнозы сбылись? На май 25 (через год)?какой там курс выхода в ноль по грн облигациям?
Hotab написав:Нал знову стрибнув до .90 . Кришка склепу з духом ІА знову опустилась..
Карлсон вообще потерялся в месяцах. Только первая половина марта. Я давал прогнозы, что с 15 февраля курс будет 38,5. В марте курс пойдёт вниз и летом увидим 37,75 и ниже, но возможны скачки в марте до 38,75 и выше. И что не так? Или у летуна март это 1-15 число, а далее пост.)) Фермер со своим пшеном не видел во второй половине февраля курс 38,5, летун не знает сколько дней в марте. Ещё к этой троице юрист должен подключится после похмелья, которого понять может только папа римский)) И три брата акробата после 19.00 будут в сборе и общаться между собой.)) Кто забыл, какой курс был в марте 23г., то на минфине есть таблица курсов по дням за 23г. В марте курс был 39,05 и все ждали 50. Июль 37,20. и ждали уже правда курс 40)) https://minfin.com.ua/ua/currency/usd/2023-03-04/ https://minfin.com.ua/ua/currency/usd/2023-07-21/
Уже май…
якщо поізносівшийся пілот не комісований по причині недоумковатості та скляроза, то міг би згадати, що на днях відбулось пониження облікової ставки НБУ на з 14,5% до 13.5% (зміна 7.4%) та встановити причинно-наслідковий звязок, а також зауважити що "1 майя" це ще не літо
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 тра, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.