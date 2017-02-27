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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 тра, 2024 16:07
Victor8 написав: flysoulfly написав: Victor8 написав:
Ждем очередной зарубежной финансовой помощи
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц
.
а есть предпосылки
Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться.
В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
оно да.
но кто/когда начинает стабильно выделять по $10млрд./мес
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:23
flysoulfly написав:
оно да.
но кто/когда начинает стабильно выделять по $10млрд./мес
Предполагаю, что те, у кого есть полномочия представлять Украину - могут вести переговоры с ЕС о стабильном выделении такой суммы денег в месяц.
Разумеется, зачем это надо ЕС - должно быть очень хорошо обосновано.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 20:08
Victor8 написав:
Поразительное спокойствие по курсу как на межбанке, так и на наличном.
Ждем очередной зарубежной финансовой помощи, она Украине очень нужна.Желательно 10 млрд. долларов США в месяц
.
Это фантастика, тут хотя бы на текущем уровне сохранили, и то под вопросом...
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Додано: Сер 01 тра, 2024 20:22
Victor8 написав:
Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться.
В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
Якби то щит фінансувався.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:15
AndriyQ написав: Victor8 написав:
Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться.
В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
Якби то щит фінансувався.
як побачили, що просідає, то підкинули на підтримку
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