Victor8 написав:Ждем очередной зарубежной финансовой помощи Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.
а есть предпосылки
Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться. В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
оно да.
но кто/когда начинает стабильно выделять по $10млрд./мес
но кто/когда начинает стабильно выделять по $10млрд./мес
Предполагаю, что те, у кого есть полномочия представлять Украину - могут вести переговоры с ЕС о стабильном выделении такой суммы денег в месяц. Разумеется, зачем это надо ЕС - должно быть очень хорошо обосновано.
Victor8 написав:Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться. В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
Victor8 написав:Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться. В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
Якби то щит фінансувався.
як побачили, що просідає, то підкинули на підтримку
Victor8 написав:Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться. В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
Василь-Рівне написав:Ото як раз і є ці 7,5 ярдів на бюджет але не на місяць а на 8 місяців, все решта то на інші цілі
Є ще один суттєвий фактор окрім мільяржів бюджетної допомоги. https://www.apk-inform.com/uk Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%. Тим самим зернотрейдерам доведеться продавати валютні заначки для збереження тих самих обсягів торгівлі. Так само і залізна руда відстрибнула від мінімумів минулого місяця. https://ru.investing.com/commodities/ir ... cid=961741 При такому розкладі здорожчання долара до осені дуже малоймовірне. Скоріше плато або повільна ревальвація.
P.S. Нагадаю всім відповідальним громадянам про необхідність вже сплатити за квітневу електроенергію - це той вклад, який ви можете зробити у відновлення енергосистеми до зими.