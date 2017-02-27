Victor8 написав:Поразительное спокойствие по курсу как на межбанке, так и на наличном. Ждем очередной зарубежной финансовой помощи, она Украине очень нужна. Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.
Это фантастика, тут хотя бы на текущем уровне сохранили, и то под вопросом...
А чому? Американські 60 ярдів на 8 місяців - це вже 7.5 ярдів на місяць...
""Й дуже важливо, що в ухваленому законі йдеться про те, що ці поставки і гроші виділяються не тільки до кінця цього фінансового року, який закінчується в США 30 вересня. Ці гроші виділяються на період до 30 вересня 2025 року. Це для нас дуже важливо", - зазначив експерт." Тобто 17 міс. А це 3.5 млрд. $ на міс. Перші 1.5 року війни допомога становила: 233/18міс = 13 млрд. $ на міс. Зараз вже потрібно 15+ млрд.$ на міс. щоб фронт стояв з мінімальними втратами з нашої сторони. Чим більше витрачається грошей на війну, тим менше людські втрати. І навпаки.
До Великодня все одно трохи заробітчан підтягнулось і з відповідними тратами, не так як до війни. Готівкової валюти трохи добавилось. А прогноз уже можна робити на 1 червня, по травневому підсумок, що якраз найбільший % попав точно.
Василь-Рівне написав:Ото як раз і є ці 7,5 ярдів на бюджет але не на місяць а на 8 місяців, все решта то на інші цілі
Є ще один суттєвий фактор окрім мільяржів бюджетної допомоги. https://www.apk-inform.com/uk Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%. Тим самим зернотрейдерам доведеться продавати валютні заначки для збереження тих самих обсягів торгівлі. Так само і залізна руда відстрибнула від мінімумів минулого місяця. https://ru.investing.com/commodities/ir ... cid=961741 При такому розкладі здорожчання долара до осені дуже малоймовірне. Скоріше плато або повільна ревальвація
это какие-то хоть и обоснованные, но журавли в небе, которых может и не случиться. потому что случаются черные лебеди.