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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11407114081140911410

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:20

  Grey001 написав:
  75stasstas75 написав:
  Victor8 написав:Поразительное спокойствие по курсу как на межбанке, так и на наличном.
Ждем очередной зарубежной финансовой помощи, она Украине очень нужна.
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.

Это фантастика, тут хотя бы на текущем уровне сохранили, и то под вопросом...

А чому? Американські 60 ярдів на 8 місяців - це вже 7.5 ярдів на місяць...

""Й дуже важливо, що в ухваленому законі йдеться про те, що ці поставки і гроші виділяються не тільки до кінця цього фінансового року, який закінчується в США 30 вересня. Ці гроші виділяються на період до 30 вересня 2025 року. Це для нас дуже важливо", - зазначив експерт."
Тобто 17 міс. А це 3.5 млрд. $ на міс.
Перші 1.5 року війни допомога становила: 233/18міс = 13 млрд. $ на міс. Зараз вже потрібно 15+ млрд.$ на міс. щоб фронт стояв з мінімальними втратами з нашої сторони.
Чим більше витрачається грошей на війну, тим менше людські втрати. І навпаки.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

До Великодня все одно трохи заробітчан підтягнулось і з відповідними тратами, не так як до війни. Готівкової валюти трохи добавилось.
А прогноз уже можна робити на 1 червня, по травневому підсумок, що якраз найбільший % попав точно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:36

  Denik написав:
  Василь-Рівне написав:Ото як раз і є ці 7,5 ярдів на бюджет але не на місяць а на 8 місяців, все решта то на інші цілі

Є ще один суттєвий фактор окрім мільяржів бюджетної допомоги.
https://www.apk-inform.com/uk
Зображення
Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%. Тим самим зернотрейдерам доведеться продавати валютні заначки для збереження тих самих обсягів торгівлі.
Так само і залізна руда відстрибнула від мінімумів минулого місяця.
https://ru.investing.com/commodities/ir ... cid=961741
При такому розкладі здорожчання долара до осені дуже малоймовірне. Скоріше плато або повільна ревальвація
это какие-то хоть и обоснованные, но журавли в небе,
которых может и не случиться.
потому что случаются черные лебеди.
flysoulfly
 
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