Victor8 написав:Поразительное спокойствие по курсу как на межбанке, так и на наличном. Ждем очередной зарубежной финансовой помощи, она Украине очень нужна. Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.
Это фантастика, тут хотя бы на текущем уровне сохранили, и то под вопросом...
А чому? Американські 60 ярдів на 8 місяців - це вже 7.5 ярдів на місяць...
""Й дуже важливо, що в ухваленому законі йдеться про те, що ці поставки і гроші виділяються не тільки до кінця цього фінансового року, який закінчується в США 30 вересня. Ці гроші виділяються на період до 30 вересня 2025 року. Це для нас дуже важливо", - зазначив експерт." Тобто 17 міс. А це 3.5 млрд. $ на міс. Перші 1.5 року війни допомога становила: 233/18міс = 13 млрд. $ на міс. Зараз вже потрібно 15+ млрд.$ на міс. щоб фронт стояв з мінімальними втратами з нашої сторони. Чим більше витрачається грошей на війну, тим менше людські втрати. І навпаки.
До Великодня все одно трохи заробітчан підтягнулось і з відповідними тратами, не так як до війни. Готівкової валюти трохи добавилось. А прогноз уже можна робити на 1 червня, по травневому підсумок, що якраз найбільший % попав точно.
Василь-Рівне написав:Ото як раз і є ці 7,5 ярдів на бюджет але не на місяць а на 8 місяців, все решта то на інші цілі
Є ще один суттєвий фактор окрім мільяржів бюджетної допомоги. https://www.apk-inform.com/uk Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%. Тим самим зернотрейдерам доведеться продавати валютні заначки для збереження тих самих обсягів торгівлі. Так само і залізна руда відстрибнула від мінімумів минулого місяця. https://ru.investing.com/commodities/ir ... cid=961741 При такому розкладі здорожчання долара до осені дуже малоймовірне. Скоріше плато або повільна ревальвація
это какие-то хоть и обоснованные, но журавли в небе, которых может и не случиться. потому что случаются черные лебеди.
Denik написав:Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%.
НБУ закриває 50% попиту на міжбанку, про що ви говорите, яка ревальвація? Якщо виторг від експорта теоретично зросте на 10%, то НБУ буде закривати 45% від попиту. Плюс ніхто з Уряду не приводив оцінок, а на скільки зросте стаття витрат зарплата в ЗСУ після доплат в 70 000 на нулю, плюс мобілізація набирає солідних обертів, кількість платників податків зменшується, витрати на мобілізованих зростають. Сьогоднішній голова НБУ завжди за сильну гривню, але витрати валюти зараз дуже солідні на міжбанку, весною сезонно чудові часи для нацвалюти, але ж зараз це не спостерігається і зовсім не так, інтервенції не падають нижче 100 мільйонів в день, скоріш за все прийдеться переходити не на 2.2 ярда злитих в місяць, а на 2.5 чи 3 ярда. Поки є валюта, голова НБУ активно заливає, але що буде осінню ніхто не може сказати, можливо інтервенції будуть суттєво перевищувати 3 ярда в місяць, тоді валюту прийдеться економити. Я зараз ставлю до кінця літа на курс 40 і інтервенції до 3-х ярдів в місяць, але осінню буде зовсім інша ситуація, не факт що буде не гірше. Якщо доживемо то побачимо, а зараз поки так, не мрійте про ревал, хоч би не гірше ніж зараз мати валютний курс)))
Victor8 написав:Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться. В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
Деньги, разумеется, есть. Вот только с рашкой им неохота окончательно рассориться. Ресурсы, туды их...