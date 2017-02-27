Victor8 написав:Поразительное спокойствие по курсу как на межбанке, так и на наличном. Ждем очередной зарубежной финансовой помощи, она Украине очень нужна. Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.
Это фантастика, тут хотя бы на текущем уровне сохранили, и то под вопросом...
А чому? Американські 60 ярдів на 8 місяців - це вже 7.5 ярдів на місяць...
""Й дуже важливо, що в ухваленому законі йдеться про те, що ці поставки і гроші виділяються не тільки до кінця цього фінансового року, який закінчується в США 30 вересня. Ці гроші виділяються на період до 30 вересня 2025 року. Це для нас дуже важливо", - зазначив експерт." Тобто 17 міс. А це 3.5 млрд. $ на міс. Перші 1.5 року війни допомога становила: 233/18міс = 13 млрд. $ на міс. Зараз вже потрібно 15+ млрд.$ на міс. щоб фронт стояв з мінімальними втратами з нашої сторони. Чим більше витрачається грошей на війну, тим менше людські втрати. І навпаки.
До Великодня все одно трохи заробітчан підтягнулось і з відповідними тратами, не так як до війни. Готівкової валюти трохи добавилось. А прогноз уже можна робити на 1 червня, по травневому підсумок, що якраз найбільший % попав точно.
Василь-Рівне написав:Ото як раз і є ці 7,5 ярдів на бюджет але не на місяць а на 8 місяців, все решта то на інші цілі
Є ще один суттєвий фактор окрім мільяржів бюджетної допомоги. https://www.apk-inform.com/uk Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%. Тим самим зернотрейдерам доведеться продавати валютні заначки для збереження тих самих обсягів торгівлі. Так само і залізна руда відстрибнула від мінімумів минулого місяця. https://ru.investing.com/commodities/ir ... cid=961741 При такому розкладі здорожчання долара до осені дуже малоймовірне. Скоріше плато або повільна ревальвація
это какие-то хоть и обоснованные, но журавли в небе, которых может и не случиться. потому что случаются черные лебеди.
Denik написав:Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%.
НБУ закриває 50% попиту на міжбанку, про що ви говорите, яка ревальвація? Якщо виторг від експорта теоретично зросте на 10%, то НБУ буде закривати 45% від попиту. Плюс ніхто з Уряду не приводив оцінок, а на скільки зросте стаття витрат зарплата в ЗСУ після доплат в 70 000 на нулю, плюс мобілізація набирає солідних обертів, кількість платників податків зменшується, витрати на мобілізованих зростають. Сьогоднішній голова НБУ завжди за сильну гривню, але витрати валюти зараз дуже солідні на міжбанку, весною сезонно чудові часи для нацвалюти, але ж зараз це не спостерігається і зовсім не так, інтервенції не падають нижче 100 мільйонів в день, скоріш за все прийдеться переходити не на 2.2 ярда злитих в місяць, а на 2.5 чи 3 ярда. Поки є валюта, голова НБУ активно заливає, але що буде осінню ніхто не може сказати, можливо інтервенції будуть суттєво перевищувати 3 ярда в місяць, тоді валюту прийдеться економити. Я зараз ставлю до кінця літа на курс 40 і інтервенції до 3-х ярдів в місяць, але осінню буде зовсім інша ситуація, не факт що буде не гірше. Якщо доживемо то побачимо, а зараз поки так, не мрійте про ревал, хоч би не гірше ніж зараз мати валютний курс)))
Victor8 написав:Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться. В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
Деньги, разумеется, есть. Вот только с рашкой им неохота окончательно рассориться. Ресурсы, туды их...
Starikan написав:Деньги, разумеется, есть. Вот только с рашкой им неохота окончательно рассориться. Ресурсы, туды их...
Як на мене, в Європі теж вже зрозуміли, ніщо не обходиться так дорого, як "дешеві" російський газ і нафта. З грошима і військовою допомогою затягують через нашу корупцію і нема ким воювати, а стосунки з Рашкою хвилюють тільки йобіків і подібних маргінальних комуняк фінансованих Рашкою.
Starikan написав:Деньги, разумеется, есть. Вот только с рашкой им неохота окончательно рассориться. Ресурсы, туды их...
У Вас дуже інертне мислення. https://auto.24tv.ua/maizhe_kozhen_piat ... nym_n53025 В США продано 1,4 млн автомобілів за весь 2023 рік. В Китаї електромобілів в останні місяці 2023 року і в перші місяці 2024 продається 1 млн. на місяць. В Європі більше аніж в двічі аніж в США і є ще Великобританія. Загалом в світі продано 14 млн електоромобілів. Вони "економлять" 1 млн. бар. в день.
Баланс попиту і пропзиції на ринку вуглеводнів в їх класичному розумінні розвалився б у 2023 році. Але ОПЕК примусово скоротили поставки нафти на ринок. Цього року найбільше джерело скорочення пропозиції - удари по російським НПЗ.
Але нафта потроху опустилася до 83-84 доларів (Брент). Я думаю, що не зважаючи на всі потуги ОПЕК та рашки монополія на ринку розвалиться взимку 2024-2025 року, бо влітку в Північній півкулі - пік попиту з боку авіатранспорту, ну і сезон відпусток загалом, коли хтось кудись їде/летить.
Тобто, все йде до того, що поставки нафти рашкою, які постійно падають як з об'єктивних причин виснаження родовищ так і з питань санкцій/ударів по інфраструктурі, перестануть впливати на баланс світового енергетичного ринку. Ця ситуація настане десь у 2026 році. Бо за 2023 - 14 млн. електромобілів, за 2024 буде десь 20 млн., І по 25 за 2024 - 2025. Всього 84 млн. Це мінус споживання 7 млн. барелей нафти. Більше аніж весь експорт нафти рашистів на поточний момент.