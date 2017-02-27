Додано: Чет 02 тра, 2024 18:15

Denik написав: Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%. Ціни на зерно піднялися з мінімумів лютого вже на 10%.

НБУ закриває 50% попиту на міжбанку, про що ви говорите, яка ревальвація?Якщо виторг від експорта теоретично зросте на 10%, то НБУ буде закривати 45% від попиту.Плюс ніхто з Уряду не приводив оцінок, а на скільки зросте стаття витрат зарплата в ЗСУ після доплат в 70 000 на нулю, плюс мобілізація набирає солідних обертів, кількість платників податків зменшується, витрати на мобілізованих зростають.Сьогоднішній голова НБУ завжди за сильну гривню, але витрати валюти зараз дуже солідні на міжбанку, весною сезонно чудові часи для нацвалюти, але ж зараз це не спостерігається і зовсім не так, інтервенції не падають нижче 100 мільйонів в день, скоріш за все прийдеться переходити не на 2.2 ярда злитих в місяць, а на 2.5 чи 3 ярда.Поки є валюта, голова НБУ активно заливає, але що буде осінню ніхто не може сказати, можливо інтервенції будуть суттєво перевищувати 3 ярда в місяць, тоді валюту прийдеться економити.Я зараз ставлю до кінця літа на курс 40 і інтервенції до 3-х ярдів в місяць, але осінню буде зовсім інша ситуація, не факт що буде не гірше.Якщо доживемо то побачимо, а зараз поки так, не мрійте про ревал, хоч би не гірше ніж зараз мати валютний курс)))