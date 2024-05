Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:48

ГеннадийUA написав: Розкажіть, як удари по інфраструктурі зменшують поставки нафти? Внаслідок ударів по НПЗ скорочується виробництво нафтопродуктів - бензину й т.д., в рашці потрохи створюється дефіцит палива, а також падає до мінімуму експорт того самого бензину, але на весь цей об'єм збільшується експорт не переробленої нафти, вже є дані, що так й було.

ГеннадийUA написав: В наступні кілька років нафтові родовища рашці ще не просядуть, але її буде давити ціна, тобто рашка не зменшить обсяг експорту нафти, але буде отримувати за нього все менше й менше грошей, так як умовні недемократичні країни будуть все одно купувати дуже привабливу по ціні нафту, а рашці просто буде нікуди діватися. По електромобілям - кілька наступних років ніякого перелому не буде, попит на нафту відображає економічне зростання у світі, коли у ковід воно падало, то нафта дешевшала. По ОПЄК - ця організація може сильно корегувати об'єми, навіть великі.

Нафтовій компанії постійно треба інвестувати. Free-float в неї дуже незначний, бо основа ціни нафти - це податки. Тут прилітає по НПЗ, розбиває колону за сотні лямів. Треба її полагодити, виготовити розбиті частини колони, провести ремонтні роботи, обнести все сіткою хоча б, купити РЕБ якийсь, щоб GPS погасити. Ну і сама ліній, яка випала з роботи грошей не приносить. Всі ці гроші та ресурси забираються з грошей, які інвестуються в подальший видобуток. Плюс якачь частини нафти просто згорає в ємностях при пожежах разом з усіма податками, які були сплачені за видобуток цієї нафти.В рашці видобуток просяде, бо вони без війни і санкцій планували просадку видобутку навіть в разі введення великих родовищ проекту Восток - ойл, який зараз геть буксує.Плюс Україна має зараз військову можливість зупинити експорт нафти росією з портів Чорного та Азовського морів. Просто немає політичного погодження від розвинутих країн бо це розвалить ринок нафти, приведе його в дифіцит, зростуть ціни (а перед виборами в США це буде дуже неприємно).З іншого боку в 2026 році нафтовий експорт з Чорного моря можна буде просто зупинити без шкоди світовому нафтовому ринку, а бюджет росії від цього буде просто розвалений.В кінці цього року show must go on в менших масштабах. Буде зупинка експорту транзиту газу та скоріш за все жорстке падіння пмр без застосування зброї. На кордоні з Молдовою залишаться лише прикордонники, які ловлять ухилянтів. Війська з кордону будуть перекинуть в зону бойових дій.